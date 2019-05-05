Stefanos Dedas: "Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nda yer alacağız"
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında sahasında Pınar Karşıyaka'yı 74-62 yendikleri maçın kendi kontrollerinde geçtiğini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Dedas, önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını aktararak, "İki haftadır son toplarda maçı kaybettik. Evimizdeki son maçımızda öğrencilerimize iyi bir maç izlettirmek istedik. Kazanmaktan başka seçeneğimiz yoktu. Maç 40 dakika boyunca kontrolümüzde geçti. Savunmada Marei'yi iyi savunduk. Geçtiğimiz haftalarda play-off'un dışında kaldık. Ancak ligi 9. sırada bitirmek istiyoruz. İlk sezonumuzda nelerin eksik olduğunu gördük. Önümüzdeki sezonun yapılanmasını yapacağız ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer alacağız." ifadelerini kullandı.
- Bauermann: "Daha akıllıca oynadılar ve kazanmayı hak ettiler"
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Dirk Bauermann, Bahçeşehir Koleji'nin karşılaşmayı kazanmayı hak ettiğini dile getirdi.
Müsabakayı değerlendiren Bauermann, "Öncelikle Bahçeşehir Koleji'ni tebrik ediyorum. Daha akıllıca oynadılar ve kazanmayı hak ettiler. Bugün hücum güçlerini gösterdiler. İyi şut attılar. Bir maçımız daha var. Anadolu Efes'e karşı içeride oynayacağız. Umuyorum ki salon dolu olacak ve sezonu güçlü bitireceğiz." şeklinde görüş belirtti.
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