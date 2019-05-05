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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
05.05.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Stefanos Dedas: "Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nda yer alacağız"

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Stefanos Dedas: "Önümüzdeki sezon Avrupa Kupaları'nda yer alacağız"

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında sahasında Pınar Karşıyaka'yı 74-62 yendikleri maçın kendi kontrollerinde geçtiğini söyledi. 

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Dedas, önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını aktararak, "İki haftadır son toplarda maçı kaybettik. Evimizdeki son maçımızda öğrencilerimize iyi bir maç izlettirmek istedik. Kazanmaktan başka seçeneğimiz yoktu. Maç 40 dakika boyunca kontrolümüzde geçti. Savunmada Marei'yi iyi savunduk. Geçtiğimiz haftalarda play-off'un dışında kaldık. Ancak ligi 9. sırada bitirmek istiyoruz. İlk sezonumuzda nelerin eksik olduğunu gördük. Önümüzdeki sezonun yapılanmasını yapacağız ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında yer alacağız." ifadelerini kullandı. 

- Bauermann: "Daha akıllıca oynadılar ve kazanmayı hak ettiler" 

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Dirk Bauermann, Bahçeşehir Koleji'nin karşılaşmayı kazanmayı hak ettiğini dile getirdi. 

Müsabakayı değerlendiren Bauermann, "Öncelikle Bahçeşehir Koleji'ni tebrik ediyorum. Daha akıllıca oynadılar ve kazanmayı hak ettiler. Bugün hücum güçlerini gösterdiler. İyi şut attılar. Bir maçımız daha var. Anadolu Efes'e karşı içeride oynayacağız. Umuyorum ki salon dolu olacak ve sezonu güçlü bitireceğiz." şeklinde görüş belirtti. 

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Stefanos Dedas: Önümüzdeki sezon Avrupa Kupalarında yer alacağız

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