Spor Toto 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 33. hafta programı
Spor Toto 1. Lig'de 33. haftanın maç programı açıklandı. Düşme hattı ve zirve yarışını ilgilendiren pek çok maçın oynanacağı Spor Toto 1. Lig'de heyecanın dozu giderek artıyor. Peki, Spor Toto 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ligin 33. haftasında müsabakalardan 2'si 11 Mayıs Cumartesi, 7'si ise 12 Mayıs Pazar günü yapılacak. Ligde 33. haftada hepsi saat 16.30'da başlayacak maçların programı şu şekilde:
11 MAYIS CUMARTESİ
Eskişehirspor-Adanaspor (Yeni Eskişehir)
Birevim Elazığspor-Afjet Afyonspor (Şanlıurfa GAP)
12 MAYIS PAZAR
Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok (5 Ocak Fatih Terim)
Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
Abalı Denizlispor-Kardemir Karabükspor (Denizli Atatürk)
Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Gaziantep)
Hatayspor-Giresunspor (Antakya Atatürk)
Altınordu-Boluspor (Bornova)
Osmanlıspor-Altay (Osmanlı)
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