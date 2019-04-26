Spor Toto 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 31. hafta programı
Son 4 haftaya girilen Spor Toto 1. Lig'de heyecanın dozu giderek artıyor. Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor'un son 4 haftaya Süper Lig için avantajlı girdiği ligde her iki takımın da 31. hafta müsabakalarının ardından Süper Lig'e çıkmayı garantileme ihtimali bulunuyor. Peki, Spor Toto 1. Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Spor Toto 1. Lig'de kritik hafta boyunca önemli müsabaklar oynanacak. Normal sezonun sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, bu 2 ekibi takip edecek 4 takımın play-off oynayacağı 1. Lig'de son 3 sırayı alan takım ise TFF 2. Lig'e düşecek. Son 4 haftaya 64 puanla en yakın takipçisi Abalı Denizlispor'un 2, Hatayspor'un ise 9 puan önünde giren Gençlerbirliği, Süper Lig için avantajlı durumda. İşte, Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta programı...
27 Nisan Cumartesi:
14.00 Gazişehir Gaziantep-Giresunspor
14.00 Hatayspor-Adanaspor
19.30 Altınordu-Altay
28 Nisan Pazar:
14.00 İstanbulspor-Birevim Elazığspor
16.30 Osmanlıspor-Ümraniyespor
16.30 Adana Demirspor-Boluspor
19.30 Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok
19.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği
29 Nisan Pazartesi:
19.00 Eskişehirspor-Afjet Afyonspor
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