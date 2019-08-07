Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlayacak. Bordo-mavili takım, bu turda dahil olduğu organizasyonda eşleştiği Sparta Prag ile ilk maçını deplasmanda yapacak. Bu müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Trabzonspor'un Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapacağı mücadele, pek çok futbolseverin merak ettiği konu olarak dikkatleri çekiyor. Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren Trabzonspor, maçı kazanarak kendi sahasındaki maç için avantaj elde etmek istiyor. İşte, Sparta Prag Trabzonspor maçına ilişkin tüm detaylar...
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Başkent Prag'daki Generali Arena'da TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Mücadelenin hangi kanalda yayınlanacaği henüz bilinmiyor.
Bordo-mavililerin kamp kadrosu şöyle:
"Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hüseyin, Campi, İvanildo, Pereira, Kamil Ahmet, Novak, Sosa, A.Parmak, Obi Mikel, Doğan, A.Canbaz, A.Ömür, Nwakaeme, Donis Avdijaj, Ekuban, Sörloth."
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