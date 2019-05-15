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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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15.05.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Son şampiyonun 10'uncu Dörtlü Final'i! Real Madrid...

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Son şampiyonun 10'uncu Dörtlü Final'i! Real Madrid...

Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek son şampiyon İspanya'nın Real Madrid takımı, organizasyonda en çok mutlu sona ulaşan takım durumunda bulunuyor.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs'ta düzenlenecek, Türkiye'den Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in yanı sıra Rusya'nın CSKA Moskova takımının yer aldığı Dörtlü Final'e katılacak Real Madrid, unvanını koruyarak 11. şampiyonluğunu almayı hedefliyor.

Geçen sezon Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da önce CSKA Moskova'yı finalde de Fenerbahçe'yi yenen Real Madrid, tarihinin 10. Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı.

İspanyol ekibi, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarını şampiyon tamamladı.

Real Madrid, 10 şampiyonluğun yanı sıra 8 ikincilik, 3 üçüncülük ve 10 dördüncülük elde etti.

- 10. Dörtlü Final'i

Real Madrid, son 9 yılda 7, toplamda ise 10. kez Dörtlü Final'de yer alacak.

Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, basketbolda da adından fazlasıyla söz ettiriyor.
Bu organizasyonda son 9 yılda 7. kez Dörtlü Final oynayacak Real Madrid, sadece 2012 ve 2016 yıllarında son dört takımın dışında kaldı.

Eflatun-beyazlılar, bu sezon 32. kez düzenlenecek Dörtlü Final'de ise 10. defa yer alacak.

- Normal sezonu 3. sırada bitirdi

Real Madrid, normal sezonu 3. sırada tamamladı.

Ligi 22 galibiyet, 8 yenilgiyle tamamlayan Real Madrid, çeyrek finalde Yunan ekibi Panathinaikos'la eşleşti.
Rakibini 3 maçta da yenen Real Madrid, 3-0'la Dörtlü Final'e gelen tek takım oldu.

Son şampiyonun 10uncu Dörtlü Finali Real Madrid...

- En iyi savunmacı Real Madrid'de

Real Madrid'in 27 yaşındaki pivotu Walter Tavares, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi savunmacısı oldu.

Bu sezon 53 blok yapan Yeşil Burun Adaları'ndan Tavares, maç başına 1,7 ortalama yakaladı. Tavares, maç başına 27 savunma ribaundu alarak Avrupa Ligi tarihinin en yüksek ikinci ortalamasına ulaşan Real Madrid'in bu performansında da etkili rol oynadı.

Avrupa Ligi'nde 32 maça çıkan 2,21 metre boyundaki Tavares, ayrıca 7,6 sayı, 6,2 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

- En skorer Randolph ve Llull

Real Madrid'in bu sezon en skorer iki ismi Anthony Randolph ve Sergio Llull oldu.

ABD asıllı Sloven uzun Randolph, 12,6 sayı ortalaması yakaladı. Dış şutlarda da oldukça etkili olan Randolph, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 41,5'le isabet yakaladı.

İspanyol ekibinin yıldız oyun kurucusu Sergi Llull ise oynadığı 25 maçta 10,6 sayı ortalamasıyla mücadele ederek, takımının en skorer ikinci ismi olmayı başardı.

- Kadro

İspanyol başantrenör Pablo Laso'nun yönettiği son şampiyon Real Madrid'in kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Sergio Llull, Felipe Reyes, Rudy Fernandez, Santi Yusta (İspanya), Fabien Causeur (Fransa), Trey Thompkins, Jaycee Carroll (ABD), Anthony Randolph, Klemen Prepelic (Slovenya), Facundo Campazzo, Gabriel Deck (Arjantin), Gustavo Ayon (Meksika), Walter Tavares (Yeşil Burun Adaları), Jeffery Taylor, Melwin Pantzar (İsveç), Ognjen Kuzmic (Sırbistan)

Anadolu Efes İspanya'ya gittiAnadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için İspanya'ya gitti.
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