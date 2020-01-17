Son dakika transfer haberleri | Eren Derdiyok resmen imzayı attı

31 yaşındaki futbolcu Şota Arveladze'nin çalıştırdığı ve geçen sezon Özbek liginde şampiyon olan Pakhtakor ile anlaşmaya varmıştı.

Eren Derdiyok anlaşmanın ardından kendisini sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye de imza attı.

Tecrübeli golcü kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Kasımpaşa ve Galatasaray formaları giyen tecrübeli futbolcu, bu sezonu ilk yarısında formasını giydiği Göztepe'de gol atma başarısı gösteremedi.





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