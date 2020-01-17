MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberleri | Eren Derdiyok resmen imzayı attı
GeriFutbol Son dakika transfer haberleri | Eren Derdiyok resmen imzayı attı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.01.2020 - 11:14,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Eren Derdiyok resmen imzayı attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberleri | Eren Derdiyok resmen imzayı attı

Spor Arena - Göztepe ile yollarını ayıran golcü futbolcu Eren Derdiyok, Özbekistan ekibi Pakhtakor ile resmi sözleşme imzaladı.

31 yaşındaki futbolcu Şota Arveladze'nin çalıştırdığı ve geçen sezon Özbek liginde şampiyon olan Pakhtakor ile anlaşmaya varmıştı.

Eren Derdiyok anlaşmanın ardından kendisini sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye de imza attı.

Tecrübeli golcü kariyerinde Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Kasımpaşa ve Galatasaray formaları giyen tecrübeli futbolcu, bu sezonu ilk yarısında formasını giydiği Göztepe'de gol atma başarısı gösteremedi.

Son dakika transfer haberleri | Eren Derdiyok resmen imzayı attı

Son dakika transfer haberleri | Eren Derdiyok resmen imzayı attı

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle