Son Dakika | TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

TFF'den yapılan açıklama şöyle;



Kulüp Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 No'lu toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK.XII/G bölümü uyarınca Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitlerinin artırım koşulları değerlendirilmiş ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitleri, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:



Kulüp Adı - Harcama Limiti



1.GALATASARAY A.Ş.

451.659.184-TL



2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

179.821.014-TL



3.BEŞİKTAŞ A.Ş.

275.335.170-TL



4.TRABZONSPOR A.Ş.

126.552.658-TL



5.BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR

97.575.509-TL



6.FENERBAHÇE A.Ş.

224.731.066-TL



7.ANTALYASPOR A.Ş.

59.355.091-TL



8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

83.192.355-TL



9.AYTEMİZ ALANYASPOR

100.032.618-TL



10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

69.092.764-TL



11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

121.001.299-TL



12.DEMİR GRUP SİVASSPOR

82.439.445-TL



13.MKE ANKARAGÜCÜ

83.167.107-TL



14.KASIMPAŞA A.Ş.

90.647.027-TL



15.GÖZTEPE A.Ş.

88.726.737-TL



16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

96.545.656-TL



17.GENÇLERBİRLİĞİ

84.125.951-TL



18.YUKATEL DENİZLİSPOR

78.184.551-TL

2019-2020 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/E Maddesinde belirtilen sapma oranları (2019-2020 sezonu için % 30) profesyonel futbolcu sözleşmesi tescili bakımından yukarıda açıklanmış olan takım harcama limitlerine dahil edilir.

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Süper Lig kulüpleri, Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/İ Maddesi hükümlerine göre tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini önceden Kurula sunmak ile yükümlüdür. Kulüplerin futbolcu sözleşmelerinin takım harcama limitlerini aşıp aşmadığına Kurul tarafından karar verilecektir.

*Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.

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