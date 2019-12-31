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Futbol
Haber Giriş: 31.12.2019 - 12:03,Son Güncelleme:/

Son Dakika | TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

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Son Dakika | TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, son günlerin büyük tartışma konusu olan harcama limitleriyle ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Duyuruda, 2019-2020 Sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini paylaşıldı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Kulüp Lisans Kurulu, 28.12.2019 tarih ve 13 No'lu toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı EK.XII/G bölümü uyarınca Süper Lig kulüplerinin Takım Harcama Limitlerinin artırım koşulları değerlendirilmiş ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitleri, İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan aşağıdaki şekilde revize edilmiştir:

Kulüp Adı - Harcama Limiti

1.GALATASARAY A.Ş.
451.659.184-TL

2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
179.821.014-TL

3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
275.335.170-TL

4.TRABZONSPOR A.Ş.
126.552.658-TL

5.BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR
97.575.509-TL

6.FENERBAHÇE A.Ş.
224.731.066-TL

7.ANTALYASPOR A.Ş.
59.355.091-TL

8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
83.192.355-TL

9.AYTEMİZ ALANYASPOR
100.032.618-TL

10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
69.092.764-TL

11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
121.001.299-TL

12.DEMİR GRUP SİVASSPOR
82.439.445-TL

13.MKE ANKARAGÜCÜ
83.167.107-TL

14.KASIMPAŞA A.Ş.
90.647.027-TL

15.GÖZTEPE A.Ş.
88.726.737-TL

16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
96.545.656-TL

17.GENÇLERBİRLİĞİ
84.125.951-TL

18.YUKATEL DENİZLİSPOR
78.184.551-TL

2019-2020 İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/E Maddesinde belirtilen sapma oranları (2019-2020 sezonu için % 30) profesyonel futbolcu sözleşmesi tescili bakımından yukarıda açıklanmış olan takım harcama limitlerine dahil edilir.

İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nde Süper Lig kulüpleri, Kulüp Lisans ve Fair Play Talimatı EK.XII/İ Maddesi hükümlerine göre tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini önceden Kurula sunmak ile yükümlüdür. Kulüplerin futbolcu sözleşmelerinin takım harcama limitlerini aşıp aşmadığına Kurul tarafından karar verilecektir.

*Sıralama, 2018-2019 Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.

Son Dakika | TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

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