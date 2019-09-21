Son dakika... Taha Akgül altın madalyayı son anda kaçırdı!
Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, altın madalya mücadelesinde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı. Milli güreşçi mücadeleden 6-6 eşitlikle ayrıldı. Son puanı rakibi aldığı için Taha altın madalyayı rakibine kaptırdı.
Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo finalinde Gürcü Geno Petriashvili'ye yenilen Taha Akgül, gümüş madalya aldı.
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