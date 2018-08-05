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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
05.08.2018 - 18:15, Son Güncelleme:

Son dakika: Süper Kupa, Galatasaray'ı penaltılarla deviren Akhisarspor'un oldu!

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Son dakika: Süper Kupa, Galatasaray'ı penaltılarla deviren Akhisarspor'un oldu!

Spor Toto Süper Lig'de 2017 - 2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede normal süre 1-1 tamamlanırken maç uzatmalara gitti. Uzatma devrelerinde gol sesi çıkmayınca penaltılarda rakibine üstünlük sağlayan Akhisarspor, 6-5'lik skorla Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Akhisarspor, henüz 5. dakikada Seleznyov'un golüyle öne geçti. İlk yarıda topa daha hakim olan taraf Galatasaray girdiği pozisyonlarda aradığı golü bulamadı ve ilk yarı Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya ise ilk yarıda olduğu gibi yine baskın taraf, Galatasaray'dı... Oyuna sonradan giren Eren Derdiyok 79. dakikada skora dengeyi getirdi. Mücadelede normal süre1-1 sona erdi. İlk ve ikinci uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı ve kazananı penaltılar belirledi. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Akhisarspor, 6-5'lik skorla Süper Kupa'nın sahibi oldu.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xx), Bahattin Duran (xx), Tarık Ongun (xx)
GALATASARAY: Muslera (xx) - Linnes (xx), Serdar Aziz (xx), Maicon (xx), Nagatomo (xxx) (Dk. 101 Carole x), Donk (xx) (Dk. 77 Selçuk İnan x), Fernando (xx) (Dk. 69 Yunus Akgün x), Feghouli (xx), Belhanda (x) (Dk. 59 Eren Derdiyok xxx), Rodrigues (xxx), Gomis (xx)
AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk (xx) - Vrsajevic (xx) (Dk. 67 Larsson x), Dany (xx), Mustafa Yumlu (xx), Ömer Bayram (xx), Aykut Çeviker (xx), Sissoko (xx), Barbosa (xx) (Dk. 63 Lopes xx), Bilal Kısa (xxx) (Dk. 98 Onurcan Güler x), Manu (xx) (Dk. 76 Güray Vural x), Seleznyov (xxx)
GOLLER: Dk. 79 Eren Derdiyok (Galatasaray) - Dk. 5 Seleznyov (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Rodrigues, Serdar Aziz (Galatasaray) - Mustafa Yumlu, Dany, Manu (Akhisarspor)

Son dakika: Süper Kupa, Galatasarayı penaltılarla deviren Akhisarsporun oldu

NOTLAR:

TÜRK TARİHİNDE BİR İLK 'VAR'
2018 FIFA Dünya Kupası'nın ardından 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ile birlikte Türkiye'de de VAR sistemi resmen devrede... Uygulama Türkiye’de ilk kez Galatasaray ile Akhisarspor maçı ile başladı. 

Son dakika: Süper Kupa, Galatasarayı penaltılarla deviren Akhisarsporun oldu

TRİBÜNLERDEKİ BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ
Taraftarlar maça saatler kala stada alınmaya başlanırken, 42 bin kişilik Konya Büyükşehir Stadyumu tribünlerindeki geniş boşluklar dikkat çekti. Galatasaray taraftarları kendileri ayrılan alanı tamamen doldururken, Akhisarspor tribünleri boş kaldı. Stada giren taraftarlar güvenlik güçleri tarafından didik didik arandı. Taraftarlar, oyuncuları tribünlere çağırarak onları alkışladı.

FATİH TERİM 400. MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'da, Fatih Terim'in 400.kez sarı kırmızılı takımın başında sahaya çıkma heyecanı yaşadı. 113 yıllık tarihinin en parlak günlerini Fatih Terim yönetiminde yaşayan Galatasaray, tecrübeli teknik adamın başında olduğu 399 maçta, 247 galibiyet, 86 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı.

SUSIC İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI
Okan Buruk'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Boşnak teknik adam Safet Susic, Akhisarspor'un başında ilk kez bir resmi karşılaşmaya çıktı.

Son dakika: Süper Kupa, Galatasarayı penaltılarla deviren Akhisarsporun oldu

BAKAN KASAPOĞLU VE TFF BAŞKANI DEMİRÖREN DE TRİBÜNDE
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel. Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu da maçı izleyenler arasında yer aldı.

KONYA'DA SÜPER KUPA YOĞUNLUĞU
Maç öncesi Konya'ya akın eden iki takımın taraftarları, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı buldu. Bazı taraftarlar, ilk olarak Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Taraftar yoğunluğu ise en çok Konya esnafını mutlu etti. Stadın çevresindeki kafenin işletmecisi Soner Şakirler, "Burada oynanan maçların müşteri yönünden yoğun bir etkisi oluyor. Bu da bizim ciromuza yansıyor. Keşke sürekli maç olsa. Galatasaray taraftarı daha yoğun, biz de bu durumdan memnunuz" diye konuştu.

Son dakika: Süper Kupa, Galatasarayı penaltılarla deviren Akhisarsporun oldu

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