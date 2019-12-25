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Futbol
25.12.2019 - 22:52, Son Güncelleme:

SON DAKİKA | Philadelphia, Bucks'ı evinde devirdi! Furkan'ın müthiş üçlüğü...

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SON DAKİKA | Philadelphia, Bucks'ı evinde devirdi! Furkan'ın müthiş üçlüğü...

NBA'de Noel programı kapsamında oynanan maçta Philadelphia 76ers evinde Milwaukee Bucks'ı 121-109 mağlup etti. Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz karşılaşmada 16 sayı kaydetti.

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  • Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks maçından kareler
  • Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks maçından kareler
  • Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks maçından kareler
  • Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks maçından kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Wells Fargo Center'da oynanan karşılaşmada iki milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz ile Ersan İlyasova karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers evinde Milwaukee Bucks'ı 121-109 mağlup etti.  

Philadelphia bu sonuçla ligdeki 23 galibiyetini elde ederken, Bucks bu sezon 5 kez parkeden yenilgiyle ayrıldı.

Maçı baştan sona üstün götüren Philadelphia'da 25 dakika süre alan Furkan, 5'te 4 üç sayılık isabetle 16 sayı atarken, 2 ribaunt, 3 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

Bucks'ta forma giyen diğer milli basketbolcumuz Ersan İlyasova 15 dakika parkede kaldığı maçı 7 sayı, 1 asist, 1 ribaunt ve 2 blokla tamamladı.

Ev sahibi takımda Joel Embiid 31 sayı, 11 ribaunt, 3 asist ve 3 blokla galibiyette baş rolü oynarken, Tobias Harris 22 sayı, Josh Richardson 18 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve Ben Simmons 15 sayı, 7 ribaunt ve 14 asistle Embiid'e eşlik etti.

Bucks'ta ise takımın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo beklentilerin altında kalarak 18 sayı, 14 ribaunt ve 7 asistle maçı tamamladı.

Khris Middleton 31 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle takımının en etkili oyuncusu oldu.

Furkan Korkmaz Antetokounmpo'nun üstünden üçlüğü yolladı

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SON DAKİKA | Philadelphia, Bucksı evinde devirdi Furkanın müthiş üçlüğü...


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