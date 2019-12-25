SON DAKİKA | Philadelphia, Bucks'ı evinde devirdi! Furkan'ın müthiş üçlüğü...

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Wells Fargo Center'da oynanan karşılaşmada iki milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz ile Ersan İlyasova karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers evinde Milwaukee Bucks'ı 121-109 mağlup etti.

Philadelphia bu sonuçla ligdeki 23 galibiyetini elde ederken, Bucks bu sezon 5 kez parkeden yenilgiyle ayrıldı.

Maçı baştan sona üstün götüren Philadelphia'da 25 dakika süre alan Furkan, 5'te 4 üç sayılık isabetle 16 sayı atarken, 2 ribaunt, 3 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

Bucks'ta forma giyen diğer milli basketbolcumuz Ersan İlyasova 15 dakika parkede kaldığı maçı 7 sayı, 1 asist, 1 ribaunt ve 2 blokla tamamladı.

Ev sahibi takımda Joel Embiid 31 sayı, 11 ribaunt, 3 asist ve 3 blokla galibiyette baş rolü oynarken, Tobias Harris 22 sayı, Josh Richardson 18 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve Ben Simmons 15 sayı, 7 ribaunt ve 14 asistle Embiid'e eşlik etti.

Bucks'ta ise takımın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo beklentilerin altında kalarak 18 sayı, 14 ribaunt ve 7 asistle maçı tamamladı.

Khris Middleton 31 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle takımının en etkili oyuncusu oldu.

Furkan Korkmaz Antetokounmpo'nun üstünden üçlüğü yolladı

🏀Furkan Korkmaz Philadelphia'nın maçtaki 16. üçlüğünü kaydediyor🔥💥pic.twitter.com/XBqvd9NN54 —Spor Arena (@sporarena) December25, 2019

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