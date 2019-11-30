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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.11.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

Son dakika: Milli takımın Euro 2020 rakipleri belli oldu!

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Son dakika: Milli takımın Euro 2020 rakipleri belli oldu!

Türkiye'nin de yer alacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin kura çekimi, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapıldı. Türkiye A Milli Futbol Takımımız, İtalya, İsviçre ve Galler'in bulunduğu A Grubu'nda mücadele verecek. Türkiye Euro 2020 açılış maçını İtalya ile Roma'da oynayacak.

EURO 2020’de mücadele edecek olan Türkiye’nin rakipleri belli oldu. Romanya’nın Başkenti Bükreş’te yapılan kura çekiminde Türkiye; İtalya, İsviçre ve Galler ile aynı grupta yer aldı. Karşılaşmalar İtalya’nın Başkenti Roma ve Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de oynanacak. A Milli Futbol Takımı, turnuvanın açılış maçında 12 Haziran’da Roma’da İtalya ile karşılaşacak.

A Grubu

Roma/İtalya (Roma Olimpiyat Stadı) - Bakü/Azerbaycan (Olimpiyat Stadı)
Türkiye
İtalya
Galler
İsviçre

B Grubu

Kopenhag/Danimarka (Parken Stadı) - Saint Petersburg/Rusya (Saint-Petersburg Stadı)
Danimarka
Finlandiya
Belçika
Rusya

C Grubu

Amsterdam/Hollanda (Cruyff Arena) - Bükreş/Romanya (Ulusal Arena)
Hollanda
Ukrayna
Avusturya
Uluslar Ligi Play-Off D Grubu birincisi

D Grubu

Londra/İngiltere (Wembley) - Glasgow/İskoçya (Hampden Park)
İngiltere
Hırvatistan
Uluslar Ligi Play-Off C Grubu birincisi
Çekya

E Grubu

Bilbao/İspanya (San Mames) - Dublin/İrlanda Cumhuriyeti (Aviva Stadyum)
İspanya
İsveç
Polonya
Uluslar Ligi Play-Off B Grubu birincisi

F Grubu

Münih/Almanya (Allianz Arena) - Budapeşte/Macaristan (Puskas Stadı)
Uluslar Ligi Play-Off A Grubu birincisi
Portekiz
Fransa
Almanya

A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020’deki rakipleri belli oldu. Romanya’nın Başkenti Bükreş’te gerçekleşen kura çekiminde Türkiye, A Grubu’nda İtalya, İsviçre ve Galler’in rakibi oldu. A Milli Takım’ın rakiplerinin belli olduğu kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri ve Teknik Direktör Şenol Güneş hazır bulundu. Ayrıca UEFA tarafından organize edilen kura çekimine, Iker Casillas, Philipp Lahm, John Sivebaek, Marcel Desailly, Ricardo Carvalho, Theodoros Zagorakis, Karel Poborsky, Ruud Gullit, Joao Mario, Francesco Totti, Andrey Arshavin, efsane 11 olarak davet edildi. Kura çekimi, son şampiyon Portekiz’in kadrosunda yer alan Joao Mario ve Ricardo Carvalho’nun kupayı getirmesiyle başladı. 12 Haziran 2020’de Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak olan turnuva, 12 Temmuz’da İngiltere’nin ev sahipliğinde Wembley Stadı’nda oynanacak olan final maçıyla tamamlanacak.

4 takım Play-Off maçlarıyla belli olacak

Katılacak 20 ülkenin netleştiği Avrupa Şampiyonası’nda, Play-Off maçlarının oynanmasının ardından bu sayı 24’e çıkacak. Play-Off turunda İzlanda-Romanya, Bulgaristan-Macaristan, Bosna Hersek-Kuzey İrlanda, Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya-İsrail, Norveç-Sırbistan, Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova karşılaşmaları oynanacak. Oynanacak olan maçların ardından 8 takımın eşleşmesi sonrasında kazanan 4 ekip, Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak. Tek maç eleme usulü oynanacak olan karşılaşmaların ilki 26 Mart’ta gerçekleşecek. Tur atlayan takımlar daha sonra 31 Mart’ta karşı karşıya gelecek. UEFA’nın 60. yılı nedeniyle turnuva tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

Maç programı belli oldu

12 farklı ülkede düzenlenecek olan turnuvada maç programı da belli oldu. A Grubu’ndaki eşleşmeler 12-13-17 ve 21 Haziran’da Roma (İtalya) ve Bakü’de (Azerbaycan) oynanacak. B Grubu eşleşmeleri 13-17-18 ve 22 Haziran’da Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag’da (Danimarka) oynanacak. C Grubu eşleşmeleri 14-18 ve 22 Haziran’da Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş’te (Romanya) gerçekleşecek. D Grubu mücadeleleri 14-15-19 ve 23 Haziran’da Londra (İngiltere) ve Glasgow’da oynanacak. E Grubu’ndaki maçlar 15-19-20 ve 24 Haziran’da Bilbao (İspanya) ve Dublin’de (İrlanda Cumhuriyeti) oynanacak. Son olarak F Grubu’ndaki karşılaşmalar ise 16-20 ve 24 Haziran’da Münih (Almanya) ve Budapeşte’de (Macaristan) oynanacak. Grup maçlarının oynanmasının ardından bir üst tur karşılaşmaları 27-28-29 ve 30 Haziran tarihlerinde Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin ve Budapeşte’de oynanacak. Çeyrek final karşılaşmalarının 3 ve 4 Temmuz’da Roma, Bakü, Saint Petersburg ve Münih’te oynanacağı turnuvanın yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere’de oynanacak. Yarı final mücadeleleri 7 ve 8 Temmuz’da Wembley Stadı’nda oynanırken, şampiyonu belirleyecek olan karşılaşma 12 Temmuz’da yine Wembley’de oynanacak.
Bükreş’te çekilen kura sonucunda oluşan gruplar şu şekilde:

DÖRT TAKIM DAHA SONRA NETLEŞECEK

EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekiminde 3. torbada bulunacak. Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.

Play-off etabı A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.

 

TARİHTE İLK KEZ

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg'da gerçekleştirilecek.

Yarı finaller ve final ise Londra'da 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.

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