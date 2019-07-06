SON DAKİKA! Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers'ta!
Geleceği merakla beklenen Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers'la anlaştı...
Geçtiğimiz sezon Toronto Raptors forması giyen ve Golden State Warriors ile oynanan NBA Finalleri'ndeki performansıyla hem şampiyonluk yüzüğü kazanan, hem de MVP ödülü kazanan Kawhi Leonard, "serbest" piyasanın en gözde isimlerinden biriydi...
Brooklyn Nets'in Durant, Irving ve DeAndre Jordan hamleleri, Los Angeles Lakers'ın LeBron'un yanına Anthony Davis'i getirmesi sonrası herkes Kawhi Leonard'ın yapacağı tercihi merak ediyordu.
Tanınmış NBA muhabirlerinden Adrian Wojnarowski, Kawhi Leonard'ın 4 yıllık ve 142 milyon dolarlık maksimum kontratla Los Angeles Clippers olduğunu yazdı!
PAUL GEORGE DA CLIPPERS'TA!
Yeni sezonda Leonard ile birlikte Clippers'ta Paul George'u da izleyeceğiz...
Oklahoma City Thunder ile Los Angeles Clippers arasında, draft hakları ve oyuncu takaslarının da yer aldığı anlaşma sonrası Paul George, Clippers yolunu tuttu.
Clippers'ın Shai Gilgeous-Alexander ve Danilo Galllinari gibi parçalarını Thunder'a yolladığı belirtiliyor.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle