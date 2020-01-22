Son dakika | Kasımpaşa 3-2 kazandı ama 90+6'da yediği golle kupadan elendi

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. İlk yarıda goller 27. dakikada Aytaç Kara, 39. dakikada İlhan Depe ve 45+5'te Bakasetas'tan geldi.

Kasımpaşa 87. dakikada Aytaç Kara'nın attığı golle karşılaşmayı uzatmaya götürme şansı yakalasa da 90+6'da Djhalma Campos'un golü Alanyaspor'a turu getirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Welinton’un savunmadan gönderdiği pasla defansın arkasına sarkan Bakasetas’ın kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu Fatih kornere çeldi.

17. dakikada Caulker’in uzun pasıyla Fernandes topun sahibi oldu. Sol çaprazdan ceza alanı için giren Fernandes’in şutunda kaleci Fatih gole izin vermedi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

23. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Çağtay ortasını yaptı. Alanya savunmasından seken top Aytaç’ın önünde kaldı. Aytaç’ın gelişine yaptığı vuruşta top auta çıktı. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonunda pozisyonu izleyen ve topun Welinton’un eline çarptığını tespit eden hakem Bahattin Şimşek penaltı kararı verdi.

27. dakikada topun başına gelen Aytaç Kara takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

32. dakikada Welinton’un sağ kanattan kestiği ortaya Bakasetas kafa ile vurdu, kaleci Fatih topu kornere çeldi.

39. dakikada Alanyaspor’un hatasında topu kapan İlhan Depe, ceza alanı içine girerek Thiam ile yaptığı duvar pası sonucunda dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

45+5. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in solundan ağlarla buluştu. 2-1

86. dakikada Kasımpaşa üçüncü golünü kaydetti. Hajradinovic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Aytaç Kara'nın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak yardımcı hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı. Daha sonra VAR odasıyla görüşen karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, golü geçerli saydı: 3-1.

90+6. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı bire indirdi. Cisse'nin pasında topla buluşan Djalma Campos'un sol çaprazda ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak arka direğin yanından ağlara gitti: 3-2.





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