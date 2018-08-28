Son dakika: Galatasaray, Ndiaye'yi resmen duyurdu! Sözleşme detayları...
Galatasaray, Badou Ndiaye transferinin maliyetini KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı ekip Stoke City'ye 750 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ndiaye ise 2 milyon 700 bin Euro net maaş alacak.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Badou Ndiaye’nin 750 bin Euro ücret karşılığında kiralandığını duyurdu.
Badou Ndiaye’ye ise net 2.700.000 Euro maaş ödeneceği açıklandı. Ndiaye, 17 numaralı formayı giyecek.
Galatasaray konuyla ilgili KAP’a şu açıklamayı yaptı;
“Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ve kulübü Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 2.700.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ”
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