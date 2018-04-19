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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Son dakika... Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi tatil edildi
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Futbol
19.04.2018 - 19:41, Son Güncelleme:

Son dakika... Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi tatil edildi

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere biten ilk maçın rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maç çıkan olaylar yüzünden 57. dakikadan itibaren tatil edildi. Tolga Zengin ile yedek kulübesinin arkasındaki taraftarlar arasında başlayan gerginlik Şenol Güneş'in kafasına gelen yabancı madde ile büyüdü. Bu gelişme sonrasında Mete Kalkavan soyunma odasına gitti. Daha sonra Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldığı ve tecrübeli hocanın hastaneye götürüldü öğrenildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere biten ilk maçın rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maç çıkan olaylar yüzünden 57. dakikadan itibaren tatil edildi. Tolga Zengin ile yedek kulübesinin arkasındaki taraftarlar arasında başlayan gerginlik Şenol Güneş'in kafasına gelen yabancı madde ile büyüdü. Bu gelişme sonrasında Mete Kalkavan soyunma odasına gitti. Daha sonra Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldığı ve tecrübeli hocanın hastaneye götürüldü öğrenildi.

MAÇTAN NOTLAR
Ozan Tufan, yaklaşık 4 ay sonra kadroda 
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, yaklaşık 4 ay sonra maç kadrosuna alındı. Devre arası kampı öncesi Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan ve başka bir takıma transferi gerçekleşmeyince mart ayında affedilen Ozan, son olarak 27 Aralık 2017'de İstanbulspor'la oynanan kupa maçında kadroya girmiş ancak forma şansı bulamamıştı. Sarı-lacivertli futbolcu, Aykut Kocaman tarafından tam 112 gün sonra maç kadrosuna dahil edildi. 

Fenerbahçe'de tek eksik 
Sarı-lacivertlilerde derbide sakatlığı bulunan Alper Potuk forma giyemedi. Sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakmak zorunda kalan Alper dışında Mauricio Isla ile Eljif Elmas, yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya giremeyen isimler oldu. 

Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e tepkiler sürdü 
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş forması giyen eski futbolcuları Caner Erkin'e tepki gösterdi. Süper Lig'in ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan derbide ilk kez Kadıköy'de Beşiktaş forması giyen Caner, kupa maçında da sahaya 11'de çıktı. Caner ısınmak için sahaya çıktığı zaman sarı-lacivertli taraftarların aleyhte tezahüratları ve tepkisiyle karşılaştı. Beşiktaş'ta maça yedekler arasında başlayan eski Fenerbahçeli Gökhan Gönül de sarı-lacivertli taraftarlarca protesto edildi. Beşiktaşlı taraftarlar ise iki futbolcusuna tribüne çağırarak moral verdi.

Atiba Hutchinson yine kadroda yok 
Deneyimli teknik adam, Atiba Hutchinson'ı 21 kişilik maç kadrosuna almadı. Güneş, Fenerbahçe ile kupada oynanan ilk maçta da görev vermediği Kanadalı futbolcuya Kadıköy'deki derbide de oynatmadı. 

Son dakika... Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi tatil edildi


Oğuzhan Özyakup iki maç sonra 11'de 
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Oğuzhan Özyakup'a ilk 11'de şans tanıdı. Oğuzhan Özyakup, ligde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sahaya 11'de çıkmış ancak gördüğü sarı kartın ardından Göztepe maçında cezalı duruma düşerek forma giyememişti. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında görev vermediği Oğuzhan'ı derbide kaptan olarak 11'de sahaya sürdü. 

Larin yeniden kadroda 
İlk kez Beşiktaş forması giydiği Göztepe maçında fileleri havalandıran Cyle Larin, 1 maçlık aranın ardından yeniden kadroya döndü.
Teknik direktör Şenol Güneş, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında kadroya almadığı Kanadalı futbolcuyu Fenerbahçe maçında yedek soyundurdu. 

Lucescu tribünde 
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, derbiyi tribünde izledi. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü, karşılaşmayı yardımcısı Tayfur Havutçu'yla takip etti. 

Son dakika... Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi tatil edildi

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