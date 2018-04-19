Son dakika... Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi tatil edildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere biten ilk maçın rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maç çıkan olaylar yüzünden 57. dakikadan itibaren tatil edildi. Tolga Zengin ile yedek kulübesinin arkasındaki taraftarlar arasında başlayan gerginlik Şenol Güneş'in kafasına gelen yabancı madde ile büyüdü. Bu gelişme sonrasında Mete Kalkavan soyunma odasına gitti. Daha sonra Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldığı ve tecrübeli hocanın hastaneye götürüldü öğrenildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere biten ilk maçın rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maç çıkan olaylar yüzünden 57. dakikadan itibaren tatil edildi. Tolga Zengin ile yedek kulübesinin arkasındaki taraftarlar arasında başlayan gerginlik Şenol Güneş'in kafasına gelen yabancı madde ile büyüdü. Bu gelişme sonrasında Mete Kalkavan soyunma odasına gitti. Daha sonra Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldığı ve tecrübeli hocanın hastaneye götürüldü öğrenildi.
MAÇTAN NOTLAR
Ozan Tufan, yaklaşık 4 ay sonra kadroda
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, yaklaşık 4 ay sonra maç kadrosuna alındı. Devre arası kampı öncesi Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan ve başka bir takıma transferi gerçekleşmeyince mart ayında affedilen Ozan, son olarak 27 Aralık 2017'de İstanbulspor'la oynanan kupa maçında kadroya girmiş ancak forma şansı bulamamıştı. Sarı-lacivertli futbolcu, Aykut Kocaman tarafından tam 112 gün sonra maç kadrosuna dahil edildi.
Fenerbahçe'de tek eksik
Sarı-lacivertlilerde derbide sakatlığı bulunan Alper Potuk forma giyemedi. Sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakmak zorunda kalan Alper dışında Mauricio Isla ile Eljif Elmas, yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya giremeyen isimler oldu.
Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e tepkiler sürdü
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş forması giyen eski futbolcuları Caner Erkin'e tepki gösterdi. Süper Lig'in ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan derbide ilk kez Kadıköy'de Beşiktaş forması giyen Caner, kupa maçında da sahaya 11'de çıktı. Caner ısınmak için sahaya çıktığı zaman sarı-lacivertli taraftarların aleyhte tezahüratları ve tepkisiyle karşılaştı. Beşiktaş'ta maça yedekler arasında başlayan eski Fenerbahçeli Gökhan Gönül de sarı-lacivertli taraftarlarca protesto edildi. Beşiktaşlı taraftarlar ise iki futbolcusuna tribüne çağırarak moral verdi.
Atiba Hutchinson yine kadroda yok
Deneyimli teknik adam, Atiba Hutchinson'ı 21 kişilik maç kadrosuna almadı. Güneş, Fenerbahçe ile kupada oynanan ilk maçta da görev vermediği Kanadalı futbolcuya Kadıköy'deki derbide de oynatmadı.
Oğuzhan Özyakup iki maç sonra 11'de
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Oğuzhan Özyakup'a ilk 11'de şans tanıdı. Oğuzhan Özyakup, ligde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sahaya 11'de çıkmış ancak gördüğü sarı kartın ardından Göztepe maçında cezalı duruma düşerek forma giyememişti. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında görev vermediği Oğuzhan'ı derbide kaptan olarak 11'de sahaya sürdü.
Larin yeniden kadroda
İlk kez Beşiktaş forması giydiği Göztepe maçında fileleri havalandıran Cyle Larin, 1 maçlık aranın ardından yeniden kadroya döndü.
Teknik direktör Şenol Güneş, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında kadroya almadığı Kanadalı futbolcuyu Fenerbahçe maçında yedek soyundurdu.
Lucescu tribünde
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, derbiyi tribünde izledi. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü, karşılaşmayı yardımcısı Tayfur Havutçu'yla takip etti.
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