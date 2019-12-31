Son Dakika | Deportivo, Emre Çolak transferini resmen açıkladı
İspanya 2. Lig ekiplerinden Deportivo, eski futbolcusu Emre Çolak'la sezon sonuna kadar yeniden anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.
La Liga ekiplerinden Deportivo, Emre Çolak transferini resmen açıkladı. Eski takımına geri dönen Çolak için bu video paylaşıldı;
Desde hoxe volvemos ser un pouco máis turcos 🇹🇷 Çolak está de volta para 2020! https://t.co/jCRV56Z7vG Benvido de novo Emre! #Dépor1920 pic.twitter.com/p1nN0a1m4G— RC Deportivo (@RCDeportivo) December 31, 2019
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