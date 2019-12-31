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GeriFutbol Son Dakika | Deportivo, Emre Çolak transferini resmen açıkladı
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Futbol
Haber Giriş: 31.12.2019 - 12:24,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Deportivo, Emre Çolak transferini resmen açıkladı

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Son Dakika | Deportivo, Emre Çolak transferini resmen açıkladı

İspanya 2. Lig ekiplerinden Deportivo, eski futbolcusu Emre Çolak'la sezon sonuna kadar yeniden anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

La Liga ekiplerinden Deportivo, Emre Çolak transferini resmen açıkladı. Eski takımına geri dönen Çolak için bu video paylaşıldı;


Son Dakika | Deportivo, Emre Çolak transferini resmen açıkladı

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