Son Dakika: Beşiktaş, Gary Medel'in Bologna'ya transferini açıkladı
Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcu Gary Medel'in İtalyan ekibi Bologna'ya transfer olduğunu duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC'ye transfer olmuştur. Gary Medel'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
2017 yılında İtalyan ekibi Inter'den siyah-beyazlı kulübe transfer olan 32 yaşındaki ön libero, Beşiktaş'ta 77 resmi müsabakada forma giydi ve 1 gol kaydetti.
Şilili futbolcuya siyah-beyazlı futbolcular önceki gün alkışlarla veda etmişti...
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