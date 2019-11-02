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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.11.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

SON DAKİKA | Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti

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SON DAKİKA | Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Beşiktaş bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde ederken, yine ilk kez üst üste iki maç kazandı.

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  • Antalyaspor - Beşiktaş maçından kareler...
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçından kareler...
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçından kareler...
  • Antalyaspor - Beşiktaş maçından kareler...
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Antalya Stadı’nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş 9. dakikada Diaby'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti. Siyah beyazlılar bu golden iki dakika sonra ise Vida ile skoru 2-0'a getirdi. İlk yarıda bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi Antalyaspor 52. dakikada Paul Mukairu'nun golüyle farkı ikiye indirdi. Kalan dakikalarda iki takımın da gol çabaları yeterli olmadı ve karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş kaleci Karius ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş puanı 15'e yükseltirken, Antalyaspor 11 puanda kaldı. 

VIDA, BEŞiKTAŞ’TA 6. GOLÜNÜ ATTI

Antalya karşısında Beşiktaş’ın ilk golünü atan Domagoj Vida, siyah beyazlı forma ile ligde 6. kez fileleri havalandırdı. Süper Lig’in en golcü savunmacıların biri olan ve Ocak 2018’de Beşiktaş’a katılan Hırvat futbolcu, o tarihten bu yana ligde en çok gol atan ikinci savunma oyuncusu olmayı başardı. Bu alanda ilk sırada ise Trabzonsporlu Filip Novak yer aldı. Çek oyuncu 9 gol attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında Lens topa kafayı vurdu. Kaleci Ferhat Kaplan gole izin vermedi.
9. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol çaprazdan kazanılan serbest atışı kullanan Ljajic'in ortasında Vida'nın altıpas önünden kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ferhat Kaplan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1
11. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Ljajic'in orta sahadan ortasıyla yükseklik kazanan topu, ceza sahası dışında Lens kafayla yere indirdi. Bu sırada araya giren Eren Albayrak'tan meşin yuvarlağı kapan Diaby, penaltı noktasının yakınından çektiği şutla kaleci Ferhat Kaplan'ın solundan topu ağlarla buluşturdu: 0-2
17. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında Chahechouhe'nun ceza sahası dışından gelişine vuruşunda top, savunmadan döndü.
21. dakikada Ljajic'in pas verdiği Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ferhat Kaplan topu güçlükle çeldi.
45. dakikada Elneny'nin ara pasında topla buluşan Lens, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

52. dakikada Antalyaspor, farkı 1'e indirdi. Leschuk'un orta sahadan defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Mukairu, ceza sahasına girip kaleci Karius'un solundan topu filelere gönderdi: 1-2
Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında sakatlanan ve tedavisi nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Burak Yılmaz, karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna dahil oldu.
61. dakikada Amilton'un pasında Ufuk Akyol'un ceza alanı içinden şutunda, top üstten auta çıktı.
70. dakikada Bahadır Öztürk'ün hatalı pasında Burak Yılmaz, araya girmeye çalıştı. Kalesini terk eden Ferhat Kaplan'ın müdahalesiyle top, Ljajic'in önüne düştü. Ljajic, meşin yuvarlağı boş kaleye göndermek istedi. Top, yandan dışarı çıktı.
76. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda, kaleci Ferhat Kaplan meşin yuvarlağı kontrol etti.
87. dakikada Fredy'nin sağ kanattan pasında kale önünde topla buluşan Serdar Özkan'ın şutunda, kaleci Karius meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
90 3. dakikada Fredy'nin sağ kanattan ortasında yaşanan karambolde Güven Yalçın, topu kornere gönderdi.
Karşılaşmayı, Beşiktaş 2-1 kazandı. 

Stat: Antalya
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Eren Albayrak, Chico (Dk. 23 Serdar Özkan), Ufuk Akyol (Dk. 82 Fredy), Chahechouhe (Dk. 46 Amilton), Charles, Mukairu, Leschuk
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Hutchinson, Lens (Dk. 58 Burak Yılmaz), Ljajic (Dk. 76 Oğuzhan Özyakup), Elneny, Diaby, Umut Nayir (Dk. 87 Güven Yalçın)
Goller: Dk. 9 Vida, Dk. 11 Diaby (Beşiktaş), Dk. 52 Mukairu (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Bahadır Öztürk, Dk. 67 Leschuk, Dk. 90 2 Mukairu (Antalyaspor), Dk. 48 Umut Nayir, Dk. 69 Rebocho (Beşiktaş)

SON DAKİKA | Beşiktaş deplasmanda Antalyasporu 2-1 mağlup etti

 

Beşiktaş kafilesi çiçeklerle karşılandıSüper Lig'de Beşiktaş, Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için gittiği Antalya'da çiçeklerle karşılandı.
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MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta 1-0 kazandıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Caner Erkin, bu müsabakada forma giyemedi. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Roco'yu ise yedek soyundurdu.

Abdullah Avcı, bu oyuncuların yerine Victor Ruiz ile Adem Ljajic'e ilk 11'de yer verdi.

Antalyaspor'da 3 eksik

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçına göre Beşiktaş karşısında ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Korkmaz, Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde bulunan isimlerden sarı kart cezalısı Hakan Özmert'i kullanamazken, Ondrej Celustka ve Doğukan Sinik'i ise yedeğe çekti.

Kırmızı-beyazlı ekipte bu oyuncuların yerine Bahadır Öztürk, Charles ve Leschuk görev yaptı.

Öte yandan, Antalyasporlu futbolcular, seremoni öncesi sahaya Kızılay Haftası dolayısıyla "İyilik sensiz olmaz" yazılı pankartla çıktı. 

SON DAKİKA | Beşiktaş deplasmanda Antalyasporu 2-1 mağlup etti

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