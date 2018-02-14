Son dakika: Atletico Madrid resmen satıldı
Çinli Dalian Wanda, İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'teki yüzde 17 hissesini sattı.
Çinli Dalian Wanda Grup, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'deki hisselerinin yüzde 17'sini borçlarını azaltma stratejisinin bir parçası olarak Quantum Pacific Grup'a sattı.
Şirket, Mor Menekşeler'in yüzde 20 hissesini 2015 yılında 45 milyon euro karşılığında satın almıştı.
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