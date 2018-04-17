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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17.04.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Son dakika: Adnan Polat'tan adaylık açıklaması

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Son dakika: Adnan Polat'tan adaylık açıklaması

Adnan Polat, yaklaşan seçimde Galatasaray başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Galatasaray başkanlığına aday olacağı konuşulan Adnan Polat basın toplantısı düzenledi. Polat toplantıda gelecek seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Konuşmasına basın mensuplarıyla dostluklarını hatırlatarak başlayan Adnan Polat, Galatasaray'a 1985'te üye olduğunu ve 1996'ya kadar görev yaptığını söylerken, 2006'ya kadar da 10 sene sadece taraftar olarak kulübe destek verdiğini söyledi.

"BORÇSUZ BIRAKTIK AMA 10 SENEDE 228 MİLYON DOLAR BORÇ OLMUŞ"
Adnan Polat açıklamasında "Biz 1996 yılında kulübü borçsuz bıraktık. 10 sene sonra borç 228 milyon Dolar olmuş. 2006-2008 arasında başkan Özhan Canaydın'dı ama bütün işleri bana bırakmıştı." dedi.

"STAT YAPTIK, RİVA ARAZİSİNİN İMAR DURUMUNU ÇIKARDIK..."
Kendi başkanlığı dönemi için de konuşan Polat, "Futbolcuların ve bize hizmet verenlerin büyük alacakları vardı. Elimiz ayağımız bağlıydı. Bu krizden stat yaparak ve şirketleşerek çıkabilirdik. 5 senelik süreçte 228 milyon Dolar borçtan 338 milyon Dolar borçla bıraktık. 100 milyon Dolar borcu artırdık ama neler yaptık? Stat yaptık. Riva arazisinin imar durumunu çıkardık ve ruhsat aldık. Bütün vergi borçlarını temizledik ve icraları kaldırdık. UEFA'daki sorunların hepsini çözdük." dedi.

İşte Polat'ın açıklamalarından bazı başlıklar:

"YA SEÇİME GİT YA DA İBRA ETMEYİZ"
"Galatasaray'a 11 yıl hizmet ettim. Kongrede bana açıkça 'Ya seçime git, ya da ibra etmeyiz' dediler. Ben de şantajlarla geri adım atmadım. Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek bu kararı geri çekmedi. Buna yürekleri yetmedi."

"MUSTAFA CENGİZ GÜZEL BİR AÇIKLAMA YAPTI"
"En son Mustafa Cengiz başkan bizimle ilgili güzel bir açıklama yaptı. Birliktelik çağrısında bulundu ve herkes ayağa kalkarak alkışladı."

BORÇ 500 MİLYON DOLAR CİVARINDA
"Galatasaray'ın borcu 500 milyon dolar civarında."

"RİVA'DAN GELECEK PARANIN 525 MİLYONU ALINDI"
"Riva ve Florya'dan 1 milyar lira para gelecek. 525 milyonunu direkt almışız.

"ÇÖZÜM BULAMIYORUM"
"Kulübe nasıl faydalı olabiliriz diye düşünüyorum ama çözüm bulamıyorum. Zor bir dönemdeyiz. Bir kulüp düşünemiyorum ki arazilerini bilabedel satsın, adasını yıksın."

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