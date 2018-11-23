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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Motor Sporları
23.11.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Sofuoğlu destekledi, Can tarihe geçti

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Sofuoğlu destekledi, Can tarihe geçti

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda birincilik kazanan milli motosikletçi Can Öncü, Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'nu örnek aldığını ve dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi.

Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla tarihe geçen Can, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.  Başarılı sporcu, hedefleri için elinden geleni yapacağını belirterek, "Motosikletteki en büyük hedefim, Toprak Razgatlıoğlu ve ve Kenan Sofuoğlu gibi ileride dünya şampiyonu olmak. En büyük hedefim Moto GP'de şampiyon olmak." dedi.

Kardeşiyle yarışmaya ilk başladıklarında AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun kendilerini gördüğünü ve tanıştıklarını anlatan Can, "Süpermoto yapıyorduk. Heyecanla Kenan ağabeyin yanına gittik. Kenan ağabey yeni dünya şampiyonu olmuştu. Bize 'Pist sporuna geçin.' dedi. Onu dinlemekle ne kadar iyi bir şey yaptığımızı anladım. Kenan ağabeye güvenim sonsuz. Beş kez dünya şampiyonu oldu. Biz de onun öğrencileriyiz. Kenan Sofuoğlu motor sporlarını bıraktı ve hayatını bize adadı." değerlendirmesini yaptı.

Kenan Sofuoğlu'nun desteğini fazlasıyla hissettiklerini vurgulayan Can, "Bizi her zaman arıyor. Bir dakikasını dahi bize ayırıyor. Gelecek planlarını Kenan Sofuoğlu ile birlikte yapıyoruz." diye konuştu.

4 yaşında motosikletle tanıştı

Can, babasının dört yaşında ikizi Deniz ve kendisine motosiklet aldığını ve bugünlere geldiklerini belirtti.  Motosikletle tanışma hikayesini de paylaşan Can, şunları söyledi:

"Ben 4 yaşındayken babam bizi okuldan almaya gelirdi. Orada bir kırtasiyeci vardı. O kırtasiyecide küçük bir motor vardı. Ben ve kardeşim o motorun üstünde oturur ve sürmeye çalışırdık. Bir gün babam onu gördü, hoşuna gitti. Babam, biz dört yaşımızdayken bize doğum günü hediyesi olarak iki motosiklet aldı. Motosikletle tanışmamız böyle gerçekleşti."

İlk katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduklarını dile getiren Can, "Dünya pistlerinde olmak, özellikle de kardeşimle olmak özel bir duygu. Yarışta güvenebileceğin birisi, kardeşin var. Çok güzel bir duygu. Anlatılmaz ve çok gurur verici bir durum." diye konuştu.

Can Öncü, kardeşiyle aynı pistte bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Pistte kardeşinizin olması önemli. Size elinden gelen tüm yardımı yapacaktır. Onu hissetmem gurur verici bir şey. Çok fazla önemli yanları var." ifadelerini kullandı.

Can Öncü Moto GP 3'de tarih yazdı!Moto3 Dünya Şampiyonası'nda ilk kez yarışan 15 yaşındaki Can Öncü, sezonun son yarışı olan Valencia GP'sini 1. sırada bitirdi.
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Ailesinden büyük destek görüyor

Başarılı motosikletçi Can, spordan başka bir şeyle uğraşmadığına dikkati çekerek, "Hayatımızı spora adadığımız için spordan başka bir şeye ağırlık vermiyoruz. Okula da çok önem veriyoruz ama ilk iş olarak biz motosiklet sporu yapıyoruz." dedi.  Aileden büyük destek gördüklerini ifade eden Can, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babam biz istemediğimiz zaman dahi bize spor yaptırıyor. Olabildiğince bizi yarışlara hazırlamaya çalışıyor. Motosiklet tarihine geçtik, bundan dolayı çok mutluyum. Bir ilki başardık. Çok zor bir şey. Dünya rekorunu kırdım. Ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam."

Birinci olarak tarihe geçtiği Moto3 Dünya Şampiyonası'ndaki yarışını da anlatan Can, "Rakiplerim hata yaptı ve düştü. Ben de her turda aynı zamanları yaptım ve birinci oldum. Yağışlı havalarda en hızlı değil, en akıllı olan kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda İspanya'nın Valencia kentindeki Ricardo Tormo pistinde koşulan sezonun son yarışına davetle katılan 15 yaşındaki Can, organizasyon tarihinin en genç sürücüsü unvanını aldı. 6 Temmuz 2003 doğumlu (15 yıl ve 115 gün) milli motosikletçiden önce rekor, Scott Redding'e (15 yıl ve 170 gün) aitti. Can ayrıca, ilk yarışını kazanma başarısı göstererek, Moto3'te birincilik elde eden ilk Türk pilot oldu.

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