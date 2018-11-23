Sofuoğlu destekledi, Can tarihe geçti

Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyla tarihe geçen Can, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Başarılı sporcu, hedefleri için elinden geleni yapacağını belirterek, "Motosikletteki en büyük hedefim, Toprak Razgatlıoğlu ve ve Kenan Sofuoğlu gibi ileride dünya şampiyonu olmak. En büyük hedefim Moto GP'de şampiyon olmak." dedi.

Kardeşiyle yarışmaya ilk başladıklarında AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun kendilerini gördüğünü ve tanıştıklarını anlatan Can, "Süpermoto yapıyorduk. Heyecanla Kenan ağabeyin yanına gittik. Kenan ağabey yeni dünya şampiyonu olmuştu. Bize 'Pist sporuna geçin.' dedi. Onu dinlemekle ne kadar iyi bir şey yaptığımızı anladım. Kenan ağabeye güvenim sonsuz. Beş kez dünya şampiyonu oldu. Biz de onun öğrencileriyiz. Kenan Sofuoğlu motor sporlarını bıraktı ve hayatını bize adadı." değerlendirmesini yaptı.

Kenan Sofuoğlu'nun desteğini fazlasıyla hissettiklerini vurgulayan Can, "Bizi her zaman arıyor. Bir dakikasını dahi bize ayırıyor. Gelecek planlarını Kenan Sofuoğlu ile birlikte yapıyoruz." diye konuştu.

4 yaşında motosikletle tanıştı

Can, babasının dört yaşında ikizi Deniz ve kendisine motosiklet aldığını ve bugünlere geldiklerini belirtti. Motosikletle tanışma hikayesini de paylaşan Can, şunları söyledi:

"Ben 4 yaşındayken babam bizi okuldan almaya gelirdi. Orada bir kırtasiyeci vardı. O kırtasiyecide küçük bir motor vardı. Ben ve kardeşim o motorun üstünde oturur ve sürmeye çalışırdık. Bir gün babam onu gördü, hoşuna gitti. Babam, biz dört yaşımızdayken bize doğum günü hediyesi olarak iki motosiklet aldı. Motosikletle tanışmamız böyle gerçekleşti."

İlk katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduklarını dile getiren Can, "Dünya pistlerinde olmak, özellikle de kardeşimle olmak özel bir duygu. Yarışta güvenebileceğin birisi, kardeşin var. Çok güzel bir duygu. Anlatılmaz ve çok gurur verici bir durum." diye konuştu.

Can Öncü, kardeşiyle aynı pistte bulunmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Pistte kardeşinizin olması önemli. Size elinden gelen tüm yardımı yapacaktır. Onu hissetmem gurur verici bir şey. Çok fazla önemli yanları var." ifadelerini kullandı.

Ailesinden büyük destek görüyor

Başarılı motosikletçi Can, spordan başka bir şeyle uğraşmadığına dikkati çekerek, "Hayatımızı spora adadığımız için spordan başka bir şeye ağırlık vermiyoruz. Okula da çok önem veriyoruz ama ilk iş olarak biz motosiklet sporu yapıyoruz." dedi. Aileden büyük destek gördüklerini ifade eden Can, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babam biz istemediğimiz zaman dahi bize spor yaptırıyor. Olabildiğince bizi yarışlara hazırlamaya çalışıyor. Motosiklet tarihine geçtik, bundan dolayı çok mutluyum. Bir ilki başardık. Çok zor bir şey. Dünya rekorunu kırdım. Ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam."

Birinci olarak tarihe geçtiği Moto3 Dünya Şampiyonası'ndaki yarışını da anlatan Can, "Rakiplerim hata yaptı ve düştü. Ben de her turda aynı zamanları yaptım ve birinci oldum. Yağışlı havalarda en hızlı değil, en akıllı olan kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda İspanya'nın Valencia kentindeki Ricardo Tormo pistinde koşulan sezonun son yarışına davetle katılan 15 yaşındaki Can, organizasyon tarihinin en genç sürücüsü unvanını aldı. 6 Temmuz 2003 doğumlu (15 yıl ve 115 gün) milli motosikletçiden önce rekor, Scott Redding'e (15 yıl ve 170 gün) aitti. Can ayrıca, ilk yarışını kazanma başarısı göstererek, Moto3'te birincilik elde eden ilk Türk pilot oldu.