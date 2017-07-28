Sofiane Feghouli kimdir, kaç yaşındadır? Feghouli hangi mevkide oynuyor?

Sofiane Feghouli, Sarı Kırmızılı ekibe transfer haberinin ardından birçok futbolseverin odak noktası oldu.
26 Aralık 1989 tarihinde Fransa'nın Levallois-Perret kentinde dünyaya gelen Sofiane Feghouli, futbola 9 yaşındayken Red Star Paris takımında başlamıştır. Burada 5 yıl top koşturduktan sonra 2003 yılında Paris FC'ye transfer olan oyuncu, kendisini burada geliştirmeye devam etmiştir.
2007 yılında Gronoble takımında forma giymeye başlayan oyuncu, 2010 Temmuz'unda bonservisi elinde bir şekilde İspanyol kulüp Valencia'ya transfer olmuştur. Genç oyuncuyu bedava alan Valencia, tecrübe için UD Almeria takımına kiralamıştır.
Dönem sonunda Valencia'ya geri dönen oyuncu, 5 yıl boyunca burada formasını terletmiştir. Valencia'dan 2016 yılında ayrılan Sofiane Feghouli, 2016 yılında yine bonservisi elinde bir şekilde transfer olmuş, bu kez İngiltere, West Ham United'ın yolunu tutmuştur.
1,77 boyundaki Sağ Kanat oyuncusunun Galatasaray'a transfer olacağı iddia ediliyor.