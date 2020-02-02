Sofia Kenin tarihe geçti!

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a 14 numaralı seribaşı olarak katılan Kenin, ilk turlarda sırasıyla İtalyan Martina Trevisan, ABD'li Ann Li ve Çinli Zhang Shuai'yi 2-0 yendi, 4. turda ise ABD'li Coco Gauff'u 2-1 ile eleyerek çeyrek finale kaldı.

Çeyrek finalde Tunuslu Ons Jabeur, yarı finalde dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty önünde 2-0 galip gelen ABD'li tenisçi Kenin, finalde İspanyol Garbine Muguruza'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu ve kariyerinin en büyük başarısına imza attı.

Avustralya'da grand slam turnuvalarındaki ilk, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) kariyerindeki 4. tekler zaferini elde eden 21 yaşındaki Kenin, sergilediği performansla gelecek yıllarda adından sıkça söz ettireceğinin sinyallerini verdi.



- Rusya'da doğdu, tenis eğitimini ABD'de aldı



Kenin, 14 Kasım 1998'de Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya geldi.

Daha önce ABD'de yaşayan Sofia'nın ailesi Alex ve Lena Kenin, kızlarının dünyaya gelmesinden birkaç ay sonra tekrar bu ülkeye yerleşti.

Florida'da büyüyen Sofia Kenin, tenis antrenörlüğü yapan babası sayesinde 5 yaşında bu spora başladı.

Kısa sürede potansiyeli fark edilen Sofia, ABD'de Rick Macci ve Nick Bollettieri gibi isimlerden eğitim alarak bu ülkenin bayrağı altında kariyerine başladı.



- Alt yaş kategorilerinde 1 numara oldu



Kenin, ABD Tenis Birliğinin 10 yaş altı turnuvalarında henüz 7 yaşındayken oynamaya başladı ve bu kategoride 1 numaraya kadar yükseldi.



Gelişimini sürdüren Sofia Kenin, daha sonra birliğin 12, 14, 16 ve 18 yaş altı kategorilerinde elde ettiği şampiyonluklarla aynı başarıyı gösterdi.



Sofia Kenin, 2013'te boy göstermeye başladığı ve şampiyonluklar yaşadığı Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvalarının ardından 2015'te WTA organizasyonuna dahil oldu.



- Kariyer para ödülünü neredeyse ikiye katladı



WTA turda geçen yıl elde ettiği şampiyonluklarla adından söz ettiren Kenin, Avustralya, İspanya ve Çin'de katıldığı turnuvalardan zaferle ayrıldı.

Bu yıla kadar turnuvalardan yaklaşık 3 milyon dolar para ödülü elde eden 21 yaşındaki tenisçi, Avustralya Açık şampiyonluğu sayesinde ise 2,85 milyon dolar kazanmayı başardı ve kazancını neredeyse ikiye katladı.



- ABD'nin yeni 1 numarası



Sofia Kenin, Avustralya Açık zaferiyle tekler klasmanında 7. sıraya çıkarak ABD'nin kadın tenisindeki yeni 1 numarası olacak.

Kenin, yeni açıklanacak dünya klasmanında 23 kez grand slam şampiyonu 38 yaşındaki Serena Williams'ın önüne geçecek.



- Serena Williams'ın izinden gidiyor



Avustralya Açık zaferiyle bazı ilklere imza atan 21 yaşındaki Kenin, idolü olarak nitelendirdiği kadın tenisinin efsane isimlerinden Serena Williams'ın izinden gittiğini gösterdi.

Kenin, 1999'da 18 yaşındayken ABD Açık'ı kazanan Serena Williams'ın ardından bir grand slam kazanan en genç ABD'li kadın tenisçi olmayı başardı.

Açıklanacak dünya klasmanında 7. basamağa çıkacak Kenin, 1999'da ilk 10'a adını yazdıran Serena Williams'tan sonra bu sıralamaya giren en genç ABD'li tenisçi de olacak.

Ayrıca Kenin, 2003'ten bu yana Serena ve Venus Williams ile Sloane Stephens'ın ardından grand slam kazanan bir diğer ABD'li kadın tenisçi oldu.

Öte yandan geçen yıl WTA'in en fazla gelişim gösteren oyuncusu ödülünü kazanan Kenin, ödülü 1999'da elde eden Serena'nın ardından bu onura erişen ilk ABD'li kadın tenisçi olmayı başarmıştı.