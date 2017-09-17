Slovenya'nın özgüveni tavan yaptı

EUROBASKET 2017 finalinde Slovenya, Sırbistan karşısında soyunma odasına 56-47 önde gitti. Peki karşılaşmanın ilk devresinde neler yaşandı? İkinci devrede neler olabilir?

1- DRAGIC'İN ELLERİ ALEV ALDI!

Slovenya'nın yıldızı Goran Dragic, ilk iki periyodu tam 26 sayıyla tamamladı. Binlerce Sloven taraftar, Dragic her serbest atış çizgisine geldiğinde, "MVP (En değerli oyuncu)" tezahüratını yaptı.

Slovenlerin özgüveni tavan... Taraftar etkisi ve Prepelic'in ekstra katkısı rüzgarı onların arkasından estiriyor.

2- ÖYLE BİR FİNAL Kİ!

Ne Slovenya, ne de Sırbistan ilk iki periyot boyunca tek bir serbest atış dahi kaçırmadı. Sırbistan 11'de 11, Slovenya 12'de 12 ile yüzde 100 attı.

Bu muazzam istatistik, iki takımın da finale ne kadar konsantre olduğunun net bir kanıtı oldu.

3- BOGDAN RİTMİNİ BULAMADI

Sırpların en büyük silahı Bogdan Bogdanovic şimdiye dek istediği ritmi bulamadı. Buna rağmen Bogdan, kritik anlarda sahne alma çabasıyla ikinci yarı için umut verdi. Ancak Sırbistan'ın yıldızları, doğru şut tercihleri yapıp dış atışlarda isabet oranını artırmayı başaramazsa ikinci devrede çok terler!

4- MARJANOVIC FAKTÖRÜ DEVREYE GİRMELİ

Faulleri ikileyince, ikinci periyodun büyük bölümünü kenarda geçiren Marjanovic, son iki çeyrekte kendisinden beklenen oyunu sergilemeyi başarmalı. Yoksa Sırbistan'ın işi iyice zora girebilir.