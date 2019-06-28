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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
28.06.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Slovenya 62 - 55 Türkiye

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Slovenya 62 - 55 Türkiye

 A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya'ya 62-55 mağlup oldu.

 A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Slovenya'ya 62-55 mağlup oldu. 

Sırbistan'ın Niş şehrindeki Cair Spor Merkezi'nde oynanan maçın ilk periyodu dengeli başlarken, ilk 3 dakikada iki takım da sadece ikişer sayı üretebildi. Slovenya, Oblak ve Evans'ın sayıları ile skoru 9-4'e getirse de Olcay ve Işıl'ın sayıları ile ay-yıldızlılar farkın açılmasına izin vermedi. Stokes'un sayıları ile öne geçen Türkiye, Tuğçe'nin turnikesi ile skoru 12-9 yaptı. Slovenya'nın son bölümde daha etkili olduğu ilk çeyrek, 14-14 sona erdi. 

Slovenya, Oblak ve Prezelj'in sayıları ile ikinci çeyreğin başında skoru 19-14 yaptı. Işıl ve Stokes'un sayıları ile farkın açılmasına izin vermeyen ay-yıldızlı takım, skoru 21-20 yaptı. Baric ve Oblak'ın bulduğu basketlerle ilk devrenin bitimine 4 dakika kala skoru 26-20 yapan Slovenya, Türkiye'nin son bölümdeki etkili oyununa rağmen soyunma odasına 30-29 önde gitti. 

Üçüncü periyoda üstün başlayan Türkiye, Cansu ve Stokes'un sayılarıyla 2 dakika içinde skoru 37-32 lehine çevirirken, ay-yıldızlılar çeyreğin ilk yarısını 44-37 önde tamamladı. Friskovec'in 3 sayılık basketiyle farkın açılmasını engelleyen Slovenya, Oblak ve Jakovina'nın bulduğu basketlerle skoru 46-44'e getirerek yeniden öne geçti. Olcay'ın sayıları ile öne geçen Türkiye, son çeyreğe 47-46 önde girdi. 
Final periyodu karşılıklı sayılarla başlarken, Slovenya, Baric'in 2 sayılık basketiyle skoru 51-50'ye getirerek yeninden öne geçti. Maçın son bölümüne 59-53 önde giren Slovenya, karşılaşmayı 62-55 kazandı. 

C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, son maçını 30 Haziran Pazar günü TSİ 17.00'de Macaristan ile oynayacak. 

Salon: Cair Spor Merkezi 
Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Martins Kozlovskis (Letonya), Ivor Matejek (Çekya) 
Slovenya: Oblak 18, Prezelj 13, Baric 9, Jakovina 7, Evans 10, Friskovec 3, Gorsic, Senicar 2, Kroselj 
Türkiye: Olcay Çakır Turgut 13, Cansu Köksal 9, Işıl Alben 13, Tuğçe Canıtez 3, Stokes 17, Asena Yalçın, Bahar Çağlar, Pelin Derya Bilgiç, Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek, İnci Güçlü 
1. Periyot: 14-14 
Devre: 30-29 
3. Periyot: 46-47 

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