Slavia Prag puanını 4’e çıkardı

KAZAKİSTAN’ın başkenti Astana’daki aynı isimli statta oynanan maçta Slavia Prag, 18. dakikada Michael Ngadeu-Ngadjui’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Astana, 42. dakikada Marin Tomasov’un kaydettiği golle 1-1’lik skoru yakaladı ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.
Slavia Prag’da, geçen sezon Fenerbahçe’de oynayan Miroslav Stoch ve Bursaspor’da forma giyen Tomas Necid ilk 11’de yer alırken, eski milli futbolcu Halil Altıntop yedek kulübesinde oturdu. Bu sonucun ardından Astana, gruptaki ilk puanını alırken, Slavia Prag ise puanını 4’e çıkardı.