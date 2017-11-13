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Siyaset, iş ve spor dünyası Adalı'nın düğününde buluştu

Futbol dünyası Serdal Adalı’nın oğlu Celal Adalı Merve Güleç’in düğününde bir araya geldi. Adana’da Sheraton Oteli’ndeki düğün iş, sanat ve spor camiasını buluşturdu.

İsmail ER
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Sertap Erenler’in sahne aldığı düğünde kaynaşma renkli anlar yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, eski Tarım Bakanı Mehdi Eker. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Milli takımlar eski teknik direktörü Fatih Terim, Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz Başkanı Mecnun Odyakmaz, Beşiktaş eski Asbaşkanı Av.Levent Erdoğan, eski Beşiktaş Genel Sekreteri İsmail Ünal, Mersin Beşiktaş Derneği Başkanı Melih Aydoğdu, Beşiktaş Vodafone Stat Koordinatörü Ahmet Ateş, Hakan Sak, Ali Rıza Dizdar, Ahmet Akpınar, eski futbolculardan Kubilay Erel ile çok sayıda spor, iş, siyaset dünyasından önemli isimler katıldı.

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