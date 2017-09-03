Sir Alex Ferguson'un atı İstanbul'da yarıştı

Veliefendi Hipodrumu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren yarışlara, aralarında Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson'un "Chess Move" isimli safkanın da olduğu milyon dolarlık atlar katıldı.Organizasyonun ikinci gününde Malazgirt, Boğaziçi, Topkapı ve Trakya koşuları gerçekleştirildi.

Toplam 1 milyon 923 bin 125 avro ikramiyenin dağıtıldığı organizasyonda, Excel Racing'in sahibi olduğu "Another Batt"in birinciliği elde ettiği Trakya Koşusu'nda Sir Aleks Ferguson'un sahibi olduğu "Chess Move" isimli safkanı sonuncu sırada yer aldı.

Boğaziçi Koşusu'nu Godolphin'in sahibi olduğu "Secret Number" kazanırken, Topkapı Koşusu'nda Stall Frohnbach'a ait "Wonnemond" adlı safkan birinci oldu. Malazgirt Koşusu'nda ise Dubai Veliaht Prensi Hamdan Al Maktum'un sahibi olduğu "Muraaqib" isimli safkan birinciliği elde etti.