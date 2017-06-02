Sınırları aştı! Öyle bir şey yaptı ki…

Cosplay uygulamalarıyla sevdikleri oyun kahramanlarını canlandıran cosplayerlar sosyal medyayı da kasıp kavurmaya devam ediyor.

Buna son örnek Tomb Raider oyununun kahramanı Lara Croft oldu. Onu birebir canlandırmak isteyen Captain İrachka işi öyle bir noktaya getirdi ki gerçek bir ayıyla kamera karşısına geçti.

Ünlü fotoğraf sanatçısı Irina Pirogova ile çalışan Captain İrachka’nın pozları büyük yankı uyandırdı. Binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflar sonrası İrachka popülaritesini de oldukça artırdı.