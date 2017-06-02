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Sınırları aştı! Öyle bir şey yaptı ki…

Oyun dünyasının sınırları öylesine büyüdü ki çılgınlıkları da beraberinde getirdi.

Hürriyet Haber
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Cosplay uygulamalarıyla sevdikleri oyun kahramanlarını canlandıran cosplayerlar sosyal medyayı da kasıp kavurmaya devam ediyor.

Buna son örnek Tomb Raider oyununun kahramanı Lara Croft oldu. Onu birebir canlandırmak isteyen Captain İrachka işi öyle bir noktaya getirdi ki gerçek bir ayıyla kamera karşısına geçti.

Sınırları aştı Öyle bir şey yaptı ki…

Ünlü fotoğraf sanatçısı Irina Pirogova ile çalışan Captain İrachka’nın pozları büyük yankı uyandırdı. Binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutulan fotoğraflar sonrası İrachka popülaritesini de oldukça artırdı.

Sınırları aştı Öyle bir şey yaptı ki…

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