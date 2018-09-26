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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
İHA
26.09.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Sinan Güler: “Hedefimiz mayıs ayında ayakta kalabilmek”

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Sinan Güler: “Hedefimiz mayıs ayında ayakta kalabilmek”

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Sinan Güler, başarılı olmak için çalışmaları gerektiğinin altını çizerek, “Hedefimiz mayıs ayında ayakta kalan takımlar içinde olabilmek” dedi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Sinan Güler, İHA’ya konuştu. Her sezonun kendileri için ayrı bir heyecan ve ayrı bir maraton olduğunu söyleyen tecrübeli basketbolcu, “Mühim olan herkesin sağlıklı şekilde sezona başlayacağı bir ortam bulmak. Geçen sene mayıs ayında geldiğimiz noktaya nasıl ulaşabiliriz, adım adım bunun üzerinde çalışacağız. Hepimizin önünde güzel bir fırsat var. Bu noktada da hem çalışmaya hem de başarıya uzanmak için çabalamaya devam edeceğiz” dedi. Fenerbahçe taraftarının kendilerine verdiği destekle ilgili olarak da konuşan Güler, “Fenerbahçe taraftarının hem iç sahada hem deplasmanda bizimle birlikte olması, bize büyük bir motivasyon sağlıyor. Bu noktada onların da devamlılığı ve sürekli halde büyüyen desteği bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

“Amacımız mayıs ayında ayakta kalabilmek”

FIBA ve Euroleague arasındaki anlaşmazlığın henüz çözülmemesiyle ilgili olarak konuşan Sinan Güler, “Oyuncular olarak bu konuyla ilgili karar verebileceğimiz bir ortam olmuyor, özelikle de sezon içerisinde. Bu konuyla ilgili geçen sene gerekli görüşlerimi paylaşmıştım. FIBA ve Euroleague iki ayrı oluşum olarak ortak noktayı bulmak zorundalar. Bunun dışında çok da fazla söyleyebileceğim bir şey yok” diye konuştu. Son olarak hedeflerinin Euroleague şampiyonluğu olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, “Tabii ki haliyle önemli olan nokta Final-Four’a katılabilecek performansı sergilemek. Bunu başarabilecek kapasiteye de sahibiz. Bunun farkındayız. Önemli olan mayıs ayında ayakta kalan takımlardan birisi olmak” diyerek sözlerini tamamladı.

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