Şimdi de G.Saray'da ihraç kampanyası! Nazifoğlu...

Olağanüstü Divan Kurulu'nda yaptığı konuşması sırasında başkan Dursun Özbek ve yönetici Alper Narman ile tartışması sarı-kırmızılı camiada büyük tartışma başlattı.
Nazifoğlu'nun yönetimi eleştiren konuşmaları sırasında başta Alper Narman olmak üzere bazı yöneticilerin üzerine yürüyerek hakaretler etmesi divana damga vurmuştu.
OMUZ OMUZA!
Sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdiği Nazifoğlu'nun ihraç edilmesi için sosyal medyada, "Galatasaray için omuz omuza" etiketiyle kampanya başlattılar.
Nazifoğlu'nun ihraç edilmesi için düğmeye basan yönetimin bu hareketi karşısında muhalefetin de Alper Narman'ın da ceza alması için çalışma başlattıkları öğrenildi. (Takvim)