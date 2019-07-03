Şili Peru Copa America maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 46. düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Şili ile Peru, finalde Brezilya'ya rakip olmak için mücadele edecek. Bu maça kısa bir süre kala, müsabaka dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Şili Peru maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Güney Amerika kıtasının en önemli takımları arasında yer alan Şili ve Peru, Kupa Amerika'nın yarı finalinde kozlarını paylaşacak. Kazananın finale adını yazdıracağı dev mücadele öncesi, maça yönelik detaylar futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, Şili Peru Copa America maçına ilişkin tüm detaylar...
Kupada Şili ile Peru arasındaki yarı final karşılaşması, Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda 3 Temmuz'u 4 Temmuz'a bağlayan gece TSİ 03.30'da başlayacak. Bu müsabaka TRT Spor'dan naklen canlı olarak izlenebilecek.
İLK FİNALİST BREZİLYA
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Arjantin'i 2-0 mağlup eden Brezilya, finale çıktı.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın yarı finalinde Arjantin ile Brezilya, Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Brezilya, 19. dakikada Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Brezilya, 71. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak turnuvada adını finale yazdıran ilk takım oldu.
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