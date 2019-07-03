Şili Peru Copa America maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriŞili Peru Copa America maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
GeriSpor Şili Peru Copa America maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
03.07.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Şili Peru Copa America maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şili Peru Copa America maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 46. düzenlenen turnuvanın yarı finalinde Şili ile Peru, finalde Brezilya'ya rakip olmak için mücadele edecek. Bu maça kısa bir süre kala, müsabaka dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Şili Peru maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Güney Amerika kıtasının en önemli takımları arasında yer alan Şili ve Peru, Kupa Amerika'nın yarı finalinde kozlarını paylaşacak. Kazananın finale adını yazdıracağı dev mücadele öncesi, maça yönelik detaylar futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, Şili Peru Copa America maçına ilişkin tüm detaylar...

Kupada Şili ile Peru arasındaki yarı final karşılaşması, Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda 3 Temmuz'u 4 Temmuz'a bağlayan gece TSİ 03.30'da başlayacak. Bu müsabaka TRT Spor'dan naklen canlı olarak izlenebilecek.

İLK FİNALİST BREZİLYA

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Arjantin'i 2-0 mağlup eden Brezilya, finale çıktı.

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın yarı finalinde Arjantin ile Brezilya, Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Brezilya, 19. dakikada Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Brezilya, 71. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak turnuvada adını finale yazdıran ilk takım oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Şili Peru Copa America maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla: "9 futbolcu daha gelecek"
Pınar Karşıyaka transferde gaza bastı! Jordan Morgan...
Mustafa Kaplan: "Riski seven bir teknik adamım"