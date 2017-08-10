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Şile'de başpehlivan Recep Kara

Şile Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Şile Yağlı Güreşleri büyük heyecana sahne olurken başpehlivanlığı, geçen yıl olduğu gibi Ordulu Recep Kara kazandı.

Efkan BUCAK
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Kumbaba Ermeydanı’ndaki güreşleri 32’si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 300 pehlivan katıldı.  Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen mehteran konseri ve vatandaşların  katıldığı kortej yürüyüşü ile başlayan müsabakalar büyük çekişmeye sahne oldu. 2017 yılı Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban ilk turda Nedim Gürel’le yaptığı müsabakayı tamamlayamadı ve erken havlu attı.

Final müsabakasında Ordu Büyükşehir Belediyespor’dan Recep Kara, Manavgat Belediyespor’dan Hüseyin Gümüşalan’ı mağlup ederek birincilik kürsüsüne çıktı. Sırasıyla Ahmet Kavakçı, Turan Balaban ve Abdullah Güngör’ü eleyen ve tüm güreşleri seyirciler tarafından heyecanla takip edilen Şileli başpehlivan Fatih Koyuncu bronz madalyanın sahibi olurken ASKİ sporcusu Salih Erinç de üçüncülük kürsüsünü paylaştı.

Başaltındaysa birinciliği İzmitli Emre Gürbüz elde etti.

Şile Belediye Belediye Başkanı Can Tabakoğlu “Bizler ata sporlarımızın destekçisi olmaya devam edeceğiz. Şile artık sadece turizm kenti değil bir spor kenti olarak da anılacak. Geleceğin usta sporcuları Şile’den çıkacak” dedi.

Şilede başpehlivan Recep Kara

Şile Yağlı GüreşleriRecep KaraŞile Belediyesi
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