Şifre: Sakin kal

Oyuncularına, “Trabzonspor maçı öncesi tansiyonu yükseltecek söz ve davranışlardan kaçının” uyarısında bulunan Kocaman, “Gerginlik bize yarar değil zarar verir. Herkes sadece sahadaki oyuna konsantre olmalı” dedi.

F.BAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman’dan tüm futbolculara ve kulübün iletişim ekibine kesin talimat geldi: “Trabzonspor maçı öncesi tansiyonu yükseltecek söz ve davranışlarda bulunmayın.”

Karşılaşmanın sezonun en kritik virajlardan biri olduğunu belirten Kocaman, her şartta sakin kalmaları gerektiğini vurgulayarak, “Maçta oluşabilecek bir gerginlik ne bize ne de rakibe yarar. Bu maç sadece sahada oynanması gereken bir mücadele. Herkes çok dikkatli olmalı ve ortamı germekten kaçınmalı. Sakinlik ve soğukkanlılık bize maçı kazandırır. Aksi takdirde sıkıntı yaşarız” dedi.

PSİKOLOJİK SAVAŞA GİRMEYELİM

· BU tür maçlarda rakiple psikolojik savaşa girmemelerini ve sadece futbola odaklanmaları gerektiğini düşünen Kocaman, futbolcularına sık sık bu yönde uyarılarda bulunuyor.

3 Temmuz 2011 operasyonu sonrası Fenerbahçe ile Trabzonspor camiaları arasında oluşan gerginliğin üzerine gitmenin kendilerine de zarar vereceğini düşünen Kocaman, bordo mavili takımla geçmiş yıllarda oynadıkları maçlarda da başarının şifresini ‘sakin kal’ olarak belirlemişti.

‘BİRBİRİNİZE YAKIN OYNAYIN’

· AYKUT Kocaman pazar günkü maçta rakipten herhangi bir oyuncuya özel önlem aldırmayacak. Sarı lacivertli takım sahada klasik dizilişiyle yer alacak. Kocaman’ın karşılaşmaya yönelik en önemli uyarısı ‘bol bol yardımlaşıp birbirinize yakın oynayın ve mesafeleri küçültün’ oldu.

Trabzonspor’un Jose Sosa, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi yetenekli oyunculara sahip olduğunu hatırlatan Aykut Kocaman, bu tarz oyuncuları durdurabilmek için alan daraltmalarının şart olduğunu ifade etti.