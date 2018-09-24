Shell Eco-marathon'da büyük başarı!

Mühendislik, tasarım, inovasyon alanlarında gençlerin ufkunu açmak ve alternatif enerji kaynakları alanında bilgilerinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Shell Eco-marathon Türkiye, bu yıl dördüncü kez yapıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ortaklığıyla, 21-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti.

Shell Eco-marathon’a bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, İsveç ve Tunus’tan da öğrenciler katıldı. 19’u üniversite, 4’ü lise olmak üzere toplam 23 takım ve 350 öğrenci, en az enerji ile en fazla mesafeyi kat etmek için yarıştı.

Shell Eco-marathon Türkiye yarışmasında şehir konsepti elektrikli bataryalı araçlar kategorisinde birinciliği kazanan Çukurova Üniversitesi Electromobile takımının 1.5 Adana isimli aracı, 1 TL’lik yakıtla 320 kilometre yol gidebiliyor. Bu Adana’dan Kayseri’ye 1 TL’lik yakıt ile seyahat edilebileceği anlamına geliyor.

İsmail Gülle: “Türkiye, dünyada Shell-Eco Maratonu’nun düzenlendiği 4 ülkeden biri”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, gençleri yenilikçi fikirler üretmeye teşvik eden Shell Eco-marathon Türkiye’ye destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti: “Türkiye, dünyada Shell-Eco-maraton’un düzenlendiği 4 ülkeden biri. 71 bin ihracatçının temsilcisi olarak, bu maratonda ‘işbirliği kuruluşu’ olarak yer almak bizler için gurur ve heyecan kaynağı. İnovasyon açısından çok önemli olan bu etkinliğimizi her yıl daha da büyütmeyi arzuluyoruz. Bu yıl kendi aracını tasarlayıp üreten ve yarışmaya katılan bütün gençlerimizi kutluyorum. Shell Eco-marathon tecrübesinin inovasyon alanındaki vizyonlarınızı zenginleştireceğine inanıyoruz.”

Baran Çelik: “Yarışma sektörün hedefleri ile birebir örtüşüyor”

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, yarışmaya katılan gençlere otomotiv endüstrisindeki yenilikleri aktararak destek olduklarını belirterek şöyle devam etti: “Shell Eco-marathon, gençleri enerji verimliliğine ve alternatif enerji kaynaklarına yönelik çalışmaya teşvik eden yapısıyla bizim hedeflerimizle örtüşüyor. Bu sene Shell Eco-marathon’da yarışan bütün gençlerimizi kutluyorum. Bu yarışmanın Türk otomotiv endüstrisinin gelişimine önemli katkı sunacağına inanıyoruz.”

Erdem: “Geleceğin mühendislerine kendilerini geliştirme imkanı sunuyoruz”

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, sektörün dinamiklerini değiştiren yenilikleri tüketicilerle buluştururken, gençleri de geleceğin enerji teknolojilerini tasarlamaya ve üretmeye teşvik ettiklerini belirttti: “Shell Eco-marathon Türkiye’yi, TİM ve OİB işbirliği ve birbirinden önemli kuruluşların desteği ile her yıl daha da ileriye taşıyoruz. Bugün Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, İspanya, İsveç, Yunanistan,ve Tunus’tan katılan takımlar da dahil olmak üzere toplam 23 öğrenci takımını, 350öğrenciyi Shell Eco-marathon Türkiye’de ağırladık. Shell Eco-marathon’da geleceğin mühendislerine kendilerini geliştirme imkanı sunuyoruz. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesinde değerli destekleri için TİM ve OİB’e, Shell’in küresel organizasyonunda görev yapan ekibimize, 3 gün boyunca bu etkinlikte gönüllü olarak görev alan Shell Türkiye çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Shell Eco-marathon Türkiye 2018 yarışmasının kazanan takımları

Shell Eco-marathon Türkiye’de yarışan takımlara 5'i pist içi ve 3'ü pist dışı olmak üzere 8 farklı kategoride ödüller verildi. Kazanan takımlar kupalarını Shell&Turcas CEO’su Felix Faber ve TİM Yönetim Kurulu Kutlu Karavelioğlu’nun elinden aldı.

Prototip Konseptli Araç Kategorisi:

Prototip araçlar kategorisinde hidrojenle çalışan araçlar içerisinde en az enerjiyi harcayarak bitiş çizgisini görmeyi başaran takım, Eskişehir Üniversitesi oldu. Eskişehir Üniversitesi, Hidroana takımı, 310 km/m3 sonucuyla birincilik kazandı. Elektrikli batarya ile çalışan araçlarıyla Yunanistan’ın West Attica Üniversitesi Poseidon takımı, 470 km /kWh’lik sonuçla kategorisinin birincisi olurken, prototip araçlar kategorisinin “içten yanmalı” kategorisinde ise, İspanya’nın Valencia Üniversitesi UPV Campus de Alcoy – Instituto de Diseno Y Fabricacion takımı, 763 km/lt sonucuyla prototip kategorisinin kazananı oldu.

Şehir Konseptli Araç Kategorisi:

Şehir konsepti kategorisinde, elektrikle çalışan araçlar arasında Çukurova Üniversitesi Electromobile takımı 161 km/kWh’lik sonuçla birincilik kazandı. Uludağ Üniversitesi UMAKİT takımı ise hidrojenle çalışan araçlarının elde ettiği 82 km/m3’lük sonuçla kategorisinin birincisi oldu.

Pist dışı ödülleri kategorisi

Yarışmada pist dışı ödüllerde; “En İyi Tasarım” ödülü Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Topluluğu Takımı’na verilirken, “Teknik İnovasyon Ödülü” Uludağ Üniversitesi UMAKİT, “Ekip Ruhu Ödülü” Yozgat Bozok Üniversitesi 3M Elektro ve “Güvenlik Ödülü” de Yıldız Teknik Üniversitesi AE2 Project takımlarının oldu.

Türk takımı Avrupa’da birincilik kazandı

Her yıl yaklaşık 30 ülkeden yüzlerce takımın yarıştığı Shell Eco-marathon Avrupa’ya Türkiye 13 yıldır katılıyor. Temmuz 2018’de Londra’da yapılan Shell Eco-marathon Avrupa yarışmasında Türk öğrencilerin geliştirdikleri tasarımlar gerek verimlilik gerekse teknik açıdan “en iyiler” arasında yer aldı. Uludağ Üniversitesi adına yarışmaya katılan UMAKİT öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği “Barbaros” isimli araç, “şehir konseptli hidrojen enerjisi ile çalışan araç” kategorisinde Avrupa birinciliği elde etti.

UMAKİT Takımı Kaptanı Alperen Kaya, Shell Eco- marathon yarışmasının, öğrencilere tasarım ve inovasyon alanında gelişim sağlamaları açısından önemli katkı sağladığını belirtti: "Dünyanın sayılı üniversitelerinin katıldığı Shell Eco-marathon yarışmasında, ülkemize ve üniversitemize şampiyonluk yaşattığımız için çok mutluyuz. Her bir ekip üyesi arkadaşımın özverili çalışmalarının ve fedakârlığının karşılığını yarışta birinci gelerek aldık. Üniversitemiz, Shell, TİM, OİB ve sponsorlarımız en büyük destekçilerimiz oldu.”

Ziyaretçiler için birbirinden renkli inovasyon atölyelerinde eğlendi

Shell Eco-marathon Türkiye etkinlik kapsamında gençlerin ürettiği enerji tasarruflu araçlar en az enerjiyi harcayarak bitiş çizgisini görmek üzere yarışırken, İnovasyon Festivali alanında çocuklar ve gençler için yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri teknoloji ve inovasyon odaklı, eğlenceli tasarım aktiviteleri düzenlendi.

Festivalde Doğan Kabak, Saffet Üçüncü ve Cem Arslan, ziyaretçilerle buluşup sohbet etti. Ayrıca ziyaretçiler Linde, Redbull, Shell Helix, deli2go, Mutlu Akü Slot Car, Game On, Motorsport.com, Userspot, Borusan, Else Enerji, Maker Çocuk’un yarışma alanında kurdukları stantlarda ücretsiz kodlama eğitimi, robotik kodlama, 3D printer uygulama ve sanal gerçeklik oyunlarını deneyimleme şansı buldu. Shell Eco-Marathon Türkiye’ye katılarak, öğrencileri destekleyecekler. Shell Eco-marathon Türkiye’ye destek veren şirketlere de ödül töreni sırasında plaketleri verildi. Shell Eco-marathon Türkiye 2018 yarışları birincilerin ödüllendirildiği törenin ardından gençlerin yakından takip ettiği bir isim olan Jabbar’ın konseri ile sona erdi.