Sezer Huysuz: "Gerçek hedefimiz 2024 Olimpiyatları"

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türk sporunun ivme kazanacağını ve olimpiyatlardaki madalya sayısının artacağını söyledi.

Yeni Bakan Bak'ın spordaki sorunları çok iyi bildiğini anlatan başkan Huysuz, "Bundan önceki bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Bizlere emek harcadı. Yeni bakanımız sporu çok iyi biliyor. Türk sporu gerçek ivme kazanacaktır. Olimpiyatlardaki madalya sayımız bu dönemde artacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Başkan Sezer Huysuz, Bakan Osman Aşkın Bak'ın sporun içinden geldiğine dikkati çekerek, "Başarı nasıl gelecek, onu biliyor. Sahadan hiç ayrılmayan bir insan. İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda İran sahadan çekiliyordu. Tribünden indi ve oradaki delegasyonla görüşerek bunu engelledi. İlk gün bunu yaptı. Sahaya indiğinde hissettiriyor. Sonuçta maçlar tekrar devam etti. Geçen hafta sokakta Sultanbeyli'de çocuklarla basketbol oynadı. Bu çok güzle bir şey. Bu şekilde gençlerle spor yapması, spora ve insanlara verdiği değerdir." değerlendirmesini yaptı.

Tesis konusunda eski Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın çok çalıştığının altını çizen Huysuz, şöyle devam etti:

"Tesis ve sporcu konusunda eksiğimiz yok. Türk sporuna yön verecek insanların neler yapabileceğini göreceğiz. Ben sporcuyu, bakanlıkta bizi sorgulayacak. Bakanın sporu bilmesi spor federasyonlarına avantaj kazandıracaktır. Büyük bir fırsatımız var."

Hedef 2024 Olimpiyatları

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, gelecek planlarını genç sporcular üzerine kurduklarını, bu nedenle de 2024 Olimpiyatları'nı hedef olarak belirlediklerini ifade etti.

Milli takımlar düzeyinde en büyük başarıları ümitler kategorisinde elde ettiklerini anlatan Huysuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim esas başarı aldığımız kategori ümitler. Güzel bir proje ile önemli bir başarı elde ettiler. Bu tabii ailelerden başlayan bir serüven. Aileler, kulüp antrenörleri ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (THOM) projeleri. THOM projesinin meyvesini burada aldık. Bunu yaygınlaştırmak için çaba sarf ediyoruz. 2024 dediğimiz takımımızın başarısı bizi umutlandırdı. Planlama yaparken genel müdürlük ve bakanlık ile biraz ters düştük. Olimpik kadroya parayı harcamamız gerektiğini söylemişlerdi. Biz ümit ve gençlere para harcadık. Bunun başarısını gördüğümüz zaman oradaki insanlar da olumlu karşıladılar. 2019'da, 2024'ün olimpiyat takımını oluşturacağız. Bizim gerçek hedefimiz 2024 olimpiyatları."

Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na aynı takımla katılacaklarını belirterek, "2024 Olimpiyatları'nda madalya kazanacak çocuklarımız var. Mevcut genç ve büyük takımla 2020 Olimpiyatları'na 8 kota alabiliriz ama en fazla 2 madalya kazanma şansımız var. Doğru planlama yaparsak, 2024'e 10 kişi ile katılırız ve 5 madalya alabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Ben yabancı sporcularla büyüyen bir insanım"

Federasyon başkanı Huysuz, spor yaşamının 10 yılını yabancı sporcularla geçirdiğini, gereksinim duyulursa yabancı sporcuları getirmekten çekinmeyeceğini dile getirdi.

Kendisinin 31 yaşında olimpiyatlara katıldığını hatırlatan Huysuz, şunları kaydetti:

"Ben yabancı sporcularla büyüyen ve 10 yılımı onlarla geçirdim. Biz onlardan judoyu öğrendik. Bu arkadaşlar güzel madalyalar kazandılar. O günkü yöneticiler bunu değerlendiremedi. Yöneticilerimiz yanlış bir yönetim gösterdi. Madalya gelirken, bunun yanında Türk sporcular yetiştirmediler. Yabancı sporculardan çok çektik ama doğru kullanılsaydı, çok güzel olurdu. Olmayan sıkletlerde yabancı sporcu getirmek istiyorum. Çünkü benim lokomotifim olacak. Onlar bana madalya getirecekler, ben bunu lanse edeceğim ve vitrinimi oluşturacağım. Alttan gelen sporculara örnek teşkil edecek. Dünya şampiyonlarında

ve olimpiyatlarda madalya almış yabancı sporcuları getirmek istiyoruz. Her sıklette sporcu getirerek, ülkemin sporcularını bir kenara itmeyeceğim."

"En büyük sıkıntımız Türk sporuna antrenör"

Başkan Huysuz, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Akademi Antrenör Eğitimi projesinin devam ettiğini, bu projeyi 100 Türk antrenörün tamamlandığını söyledi.

Büyük erkekler takımının başında Gürcü Irakli Uznadze'nin bulunduğunu hatırlatan Huysuz, "Bizim için yabancı değil. Olimpiyatlarda 3 madalya kazandı. Ayrıca benim de oda arkadaşlığımı yapmıştır. En büyük sıkıntımız Türk sporuna antrenör. Yani eğitim." dedi.

IJF Akademi Antrenör Eğitimi projesinden bugüne kadar 400 antrenörün mezun olduğunu anlatan Huysuz, "Bu bizim en büyük desteğimiz. Antrenörleri burada 3 ay boyunca eğitime alıyoruz. Bu eğitimi tamamlayan 100 antrenörümüz var. Dünya sıralamasında şu anda birinciyiz. Elimizdeki antrenör arkadaşlar bize istediğimiz verimi veremezse, evet yabancı antrenör getireceğiz." diye konuştu.

Kendisinin ve yönetiminin 9 aydır görevde bulunduğunu aktaran Sezer Huysuz, büyükler milli takımında hayal kırıklığı yaşadıklarını ancak genelde başarılı olduklarını savundu.

6 aylık dönemde 167 madalya kazandıklarını anlatan Huysuz, "Başarılı olduk mu evet ama bazı sıkıntılar da yaşadık. Madalya performansı konusunda sadece Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda yeterli olamadık. Diğer faaliyetlerde ülkemize madalyalar kazandırdık." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa ve Dünya şampiyonalarının olduğu bir sürece girdiklerini belirten başkan Huysuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"28 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Büyükler Dünya Şampiyonası için Macaristan'da olacağız. Bunun devamında gençlerin Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Bu sürede yaptığımız planlara uyduk. Devletimizin verdiği desteği biz de kullandık. Planlamamızı doğru yaptık, bütçemizi iyi kullandık. Büyük takımlardan istediğimiz performansları alamadık ama büyükler takımından beklentimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. 2020 Olimpiyatları'na kadar bu arkadaşlarla belirli periyotlarla çalışacağız. Alttan gelen sporcuları da buraya koordine ediyoruz."