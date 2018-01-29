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Seyhan Şaşko kimdir?

Seyhan Şaşko, sunumunu gerçekleştirdiği spor programlarıyla birlikte futbolseverlerin de merak ettiği isim oldu. Son dönemde kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündemde yer alan Seyhan Şaşko, magazin dünyasının ilgisini çekti. Peki, Seyhan Şaşko kimdir kaç yaşındadır? İşte, popüler isim hakkında merak edilen detaylar

Hürriyet Haber
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Seyhan Şaşko, 7 Ocak 1989 tarihinde Makedonya'da dünyaya geldi. Henüz üç yaşındayken babasının mesleği dolayısıyla ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Seyhan Şaşko, eğitimine de burada başlamıştır. Marmara Üniversitesi Devlet Konservaturından mezun olan güzel isim, küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duymuştur. Tenis başta olmak üzere birçok spor dalına ilgi duyan Seyhan Şaşko, bir dönem TRT Çocuk korosunda da yer almıştır.

1.75 boya sahip olan güzel sunucu, şu sıralar Bein Sports'da kariyerini sürdürmektedir.

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