Serkan Reçber Beşiktaş'tan ayrıldığını duyurdu
Eski futbolcu ve yorumcu Serkan Reçber Beşiktaş'ta Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.
Serkan Reçber, TRT Spor'da yorumculuk yaptığı dönemde Beşiktaş ile anlaşmıştı. Eski futbolcu ve yorumcu Serkan Reçber Siyah-Beyazlı takımda Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü görevine getirilmişti. Reçber bu görevden ayrıldığını açıkladı.
Serkan Reçber sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
"Sevgili Beşiktaşlılar, Ülkemizin en köklü kulübü Beşiktaş ailesinin bir üyesi olmanın haklı gururunu taşıyorum. Kısa bir süre önce başladığım görevimde bu camiaya hizmet edebilmek adına elimden gelen tüm gayreti büyük bir keyifle gösterdim. Beşiktaşımızın geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesi için oluşturulan futbol altyapı çalışmalarının bir parçası oldum.
Geçirdiğim kısa sürede güzel işler yapmaya çalıştım. Büyük bir gururla sürdürdüğüm görevimden bugün itibariyle ayrılma kararı aldım.Başta Başkanımız olmak üzere bugüne kadar bana destek veren yöneticilere,teknik heyete,geleceğin futbolcu Kartallarına ve siz büyük Beşiktaş taraftarına teşekkürlerimi sunuyorum."
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