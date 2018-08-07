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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
07.08.2018 - 16:05, Son Güncelleme:

Serkan Reçber Beşiktaş'tan ayrıldığını duyurdu

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Serkan Reçber Beşiktaş'tan ayrıldığını duyurdu

Eski futbolcu ve yorumcu Serkan Reçber Beşiktaş'ta Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.

Serkan Reçber, TRT Spor'da yorumculuk yaptığı dönemde Beşiktaş ile anlaşmıştı. Eski futbolcu ve yorumcu Serkan Reçber Siyah-Beyazlı takımda Futbol Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü görevine getirilmişti. Reçber bu görevden ayrıldığını açıkladı.

Serkan Reçber sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Sevgili Beşiktaşlılar, Ülkemizin en köklü kulübü Beşiktaş ailesinin bir üyesi olmanın haklı gururunu taşıyorum. Kısa bir süre önce başladığım görevimde bu camiaya hizmet edebilmek adına elimden gelen tüm gayreti büyük bir keyifle gösterdim. Beşiktaşımızın geleceğe daha emin adımlarla ilerlemesi için oluşturulan futbol altyapı çalışmalarının bir parçası oldum.

Geçirdiğim kısa sürede güzel işler yapmaya çalıştım. Büyük bir gururla sürdürdüğüm görevimden bugün itibariyle ayrılma kararı aldım.Başta Başkanımız olmak üzere bugüne kadar bana destek veren yöneticilere,teknik heyete,geleceğin futbolcu Kartallarına ve siz büyük Beşiktaş taraftarına teşekkürlerimi sunuyorum."

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