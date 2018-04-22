Serinin üçüncü randevusu da TEK MAÇ!
Ülker Sports'ta oynanan iki maçı da kazanan Fenerbahçe, Fernando Buesa'ya 2-0'ın avantajıyla gidiyor. Serinin üçüncü maçı da TEK MAÇ farkıyla Nesine.com'da olacak!
Fenerbahçe
- İlk maça 10 sayı - 11 asistle Sloukas damga vurmuştu. Vesely de 13 sayı - 8 ribaunt kaydetti.
- İlk maç 16 sayı kaydeden Wanamaker, ikinci maç 19 sayı - 4 asist - 3 top çalma ile oynadı.
- İki maçta da süre bulan 10 oyuncusundan skor katkısı alan Fenerbahçe, seriyi İspanya'daki ilk maçta bitirmek istiyor.
Baskonia
- Sakatlığı sebebiyle İstanbul'a getirilmeyen Jayson Granger'ın 3. maça yetişmesi bekleniyor.
- Granger'ın yokluğunda süre bulan Vildoza, iki maçta toplam 19 sayı kaydetti.
- Pedro Martinez, Tornike Shengelia her kenara geldiğinde Fenerbahçe'ye taktiksel anlamda karşılık veremedi.
Serinin üçüncü maçı hem TEK MAÇ, hem de CANLI YAYINLA Nesine.com'da olacak!
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