Serinin ikinci maçı da MBS1!
Fenerbahçe, ilk maçta Baskonia'yı 82-73 yenmiş ve seride 1-0 öne geçmişti. Bu akşam oynanacak ve saat 20:45'te başlayacak serinin ikinci maçı hem TEK MAÇ, hem de CANLI yayınla Nesine.com'da olacak.
Fenerbahçe
- Wanamaker 16 sayı, Vesely 13 sayı - 8 ribaunt, Sloukas 10 sayı - 11 asist ile ilk maça damga vuran isimler oldu.
- İlk yarı müthiş bir konsantrasyonla oynanıp, fark bir ara 20 sayıya kadar çıkartıldı.
- İkinci yarı vites düşürülse de, temsilcimiz maçtan 82-73 galibiyetle ayrıldı.
Baskonia
- Granger'ın yokluğunda Vildoza dümene geçti.
- Bir ara üst üste dış şut isabetleri bulan Janning dışında sorumluluk alan yoktu.
- Maçın ikinci bölümünde etkili olsa da, Shengelia beklentilerin altında kaldı.
Serinin ikinci maçı hem TEK MAÇ, hem de CANLI yayınla Nesine.com'da!
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