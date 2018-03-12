Sergen Yalçın attı şampiyonluk geldi
Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali’nin en çok ilgi gören müsabakalarından biri de Sergen Yalçın ve Emre Kayır arasındaydı.
Beşiktaş Espor takımının yıldızı Sergen Yalçın ve Space Soldiers’ın rekortmen oyuncusu Emre Kayır, FIFA 18 maçında karşı karşıya geldi.
Ünlü spiker Emre Tilev’in anlatımı ve Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı Koray Durkal’ın yorumlarıyla oldukça çekişmeli anlara sahne olan maçı 2-1’lik sonuçla Sergen Yalçın kazandı.
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