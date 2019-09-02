Serbest Güreş Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı
Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde mücadele edecek milli sporcular belirlendi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilecek şampiyonada Serbest Milli Takımı şu sporculardan oluşacak:
57 kilo: Süleyman Atlı
61 kilo: Recep Topal
65 kilo Selahattin Kılıçsallayan
70 kilo: Mustafa Kaya
74 kilo: Soner Demirtaş
79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu
86 kilo: Fatih Erdin
92 kilo: Süleyman Karadeniz
97 kilo: İbrahim Çiftçi
125 kilo: Taha Akgül
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle