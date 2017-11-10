Güneş'ten dikkat çeken açıklamalar! Emekli...

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar:

''Beşiktaş taraftarıyla düşünce olarak örtüşüyoruz. Bizde taraftarız. İyi ki Beşiktaş'a gelmişim. Taraftarı arkamıza, yanımıza almıyoruz. Biz taraftarla iç içeyiz. Zaman zaman patlamalarım olur ama içime atıyorum. Görüntülerim gergin oluyor. Fenerbahçe maçında olan, gergin maçtı. Penaltı, gol her şeye olumsuz sözlere bir şey demedim. Ama inanın orada ne dediğimi hatırlamıyorum. İzleyince ben de üzüldüm"

“F.Bahçe maçı gergin geçti. Hakemin niyetini okuyarak yanlış yaptım. Hatırlamıyorum ama izledim. Çok üzüldüm. Çok da ceza almamı isteyenler oldu. Biz, 2002 Dünya Kupası'nda fair-play'de birinciydik. Güney Kore maçından sonra oyuncularımın rakip oyuncularla el ele verdiği poz antrenörlük seminerinde ders olarak gösterildi.

“Bazen emeklik lafını kullanıyorum. Öyle bir şey yok emekli olmuyorum. Artık aklımıza kötü söz gelince 101, 102 diyeceğiz. Hem kötü söz, hem de ceza almamış oluruz. Başkasının aldığı parayla çok uğraşıyoruz. Milli Takım'da prim, alsın kardeşim. Herkes muhasebeci oldu. Bizim işimiz taraftarı memnun etmek. Türk futbolu için tespit yapıyoruz ama bunları çocuklar da biliyor. En bilgilisi de Hıncal Uluç. Ona da malzeme çıksın. İçerik boştur ama düşünce olarak iyi yazar. İçimden geldi, bu da patlak verdi."

"Oyuncularıma diyorum, ne kadar sıkıntı görürseniz o kadar başarı görürsünüz. Eskiden yoktu, bugün var. Ben kaleci kazağını 1 sene giyerdim, şimdi sponsor veriyor oyuncu beğenmiyor. Hepimizde ego var ama önemli olan egoyu yönetmektir. Eğitim zaman ister. Paranın ve şöhretin hepimizi etkilediği görüyoruz. Ne kadar az etkilenirsek o kadar başarı ve şöhret kazanırız"

"Çok şey yazılıp çiziliyor, anlamıyorlar. Transferi yönetimler yapar. Size uygun biri varsa söylersiniz, yönetim de ister ama yönetim karar verir. Parayı ben mi vereceğim? Başkan verecek, tartışacağız. Kavga değil ki bu"

"Hoca bunları istemedi diyorlar. İstemediğim olabilir, daha çok istediğim olabilir ama kimin çok istediği oluyor ki? Önemli olan ortak noktada buluşmak. Hocanın, başkanın, oyuncunun yeri bellidir."