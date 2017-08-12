Şehitler için koşacaklar

Londra'danın ev sahipliğinde düzenlenen 16.Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 9.gününde 200 metre şampiyonu Ramil Guliyev ile milli sporcular Yigitcan Hekimoğlu, Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes'ten oluşan 4x100 metre bayrak takımı, bu akşam TSİ 23.50'de yapılacak yarışta mücadele edecek. Milli atletler sosyal medya hesaplarından yarışı Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül için koşacaklarını duyurmaya hazırlanıyor.

Trabzon Maçka'daki hain saldırıda şehit düşen Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül için koşacaklarını belirten milli atletlerin rakipleri arasında Bolt'un de yer aldığı Jamaika milli takımı da bulunuyor.