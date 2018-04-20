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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.04.2018 - 14:53, Son Güncelleme:

Şehit ve gazi çocuklarının derbi hayali yarım kaldı

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Şehit ve gazi çocuklarının derbi hayali yarım kaldı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçının tatil edilmesi nedeniyle, maçı izlemeye Şanlıurfa'dan gelen şehit ve gazi çocuklarının hayalleri yarım kaldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün projesi kapsamında 14 şehit ve gazi çocuğu Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi maçı izlemeye geldiler. Ancak derbi maçın 57'nci dakikasında olayların çıkması sonucu mücadelenin tamamlanamamasıyla ilk kez derbi izleme heyecanıyla İstanbul'a gelen şehit ve gazi çocuklarının hayalleri yarım kaldı.

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş çocukların hayallerinin yarım kaldığını belirterek, "Amacımız çocuklarımızın İstanbul'u görmesiydi. Hem de büyük bir organizasyon olan iki büyük takımın derbisini izlemeleriydi. Çocuklarımızı uçakla getirdik. Uçakla götüreceğiz. Dün öğlen saatlerinde boğazda güzel bir yemek yedik. İstanbul'un güzel yerlerini gezdirdik. Biz Şanlıurfa'da sosyal açıdan çok zor günler geçiriyoruz. Hem Suriyeli kardeşlerimiz açısından hem de büyük bir nüfus açısından. Böyle genç kardeşlerimizin ilk kez uçağa binmesi ve büyük takımların sporcularıyla tanışmaları beni çok mutlu etti. Özellikle dün gece çocuklarımızın söylediği şey; müsabaka yarım kaldı. Bizi tabii çok üzdü bu durum. Ama inşallah biz bunun tekrarını yapacağız çocuklarımıza" dedi.

"MAÇIN YARIM KALMASINI İSTEMEZDİK"
Maçı izlemek için büyük bir heyecanla geldiklerini belirten Samet Yavuz, "Ben gazi çocuğuyum. Büyük bir heyecanla buraya geldik. Sonu çok güzel olmadı. Bizi tekrar maça getirecekler. Söz verdiler. Biz basın tribünün yanındaydık hemen. Olaylara çok yakındık" dedi.

Maçın yarım kalmasına üzülenlerden Abdulkadir Çafin ise "Şanlıurfa'dan maç için geldim. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın kazanmasını isteyerek buraya geldim. Fenerbahçeliler biraz saygısızlık yaptılar. Maçı iptal ettirdiler. Çok üzüldük. İnşallah bir daha maça geliriz. Maçın yarım kalmasını istemedik. Beşiktaş yensin istedik" dedi.

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