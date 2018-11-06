Schalke 04 Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz olarak mı yayınlanacak? İşte mücadelenin ilk 11'leri
Schalke 04 Galatasaray maçı bu akşam milyonlarca futbolsevere büyük heyecan yaratacak. Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında bu akşam temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Almanya'nın köklü ekibi Schalke 04 ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımında ilk 11'leri açıklandı. Şampiyonlar Ligi grubunda üçüncü sırada yer alan temsilcimiz, Schalke 04'ü yenmesi halinde büyük bir avantaj elde edecek. Maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyordu. Mücadelenin canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Schalke 04 Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz olarak mı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray bu akşam Almanya'nın güçlü ekibi Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek. Oynanan 3 maç sonunda 4 puan toplayan temsilcimiz Galatasaray kendi grubunda üçüncü sırada yer alıyor. Deplasmanda Schalke 04'ü geçmek isteyen Galatasaray taraftarının önüne mutlu bir sonuçla dönmek istiyor. Peki, Schalke 04 Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz olarak mı yayınlanacak?
SCHALKE 04 GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında bu akşam Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olacak. Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Schalke: Nübel, Nsatasic, Uth, Rudy, Stambouli, Caligiuri, Burgstaller, Harit, Snae, Schöpf, Embolo
Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Serdar, Linnes, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Onyekuru
GALATASARAY'DA 4 SAKAT İSİM VAR
Galatasaray'da Schalke 04 maçı öncesi Fernando, Emre Akbaba ve Nagatomo'nun sakatlıkları devam ediyor. Bu 3 oyuncu deplasmandaki maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da ayrıca Fenerbahçe maçına ısınırken sakatlanan Eren Derdiyok'un oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.
AVRUPA'DA 275. MAÇ
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında yarın Almanya’nın Schalke 04 ekibiyle deplasmanda karşıylaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 275. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 274 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 103 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 405 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı takım, Schalke 04 müsabakasını kazanması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.
ALMAN TAKIMLARI İLE 30. KARŞILAŞMA
Galatasaray, yarınki müsabakayla Alman ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 30. maçını oynayacak. Federal Almanya ve Doğu Almanya ekipleri dahil Alman kulüpleriyle daha önce UEFA organizasyonlarında 15 kez eşleşen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 29 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Galatasaray, bu maçlarda rakip ağlara gönderdiği 31 gole karşılık, kalesinde 44 golü engelleyemedi.
Sarı-kırmızılıların Alman ekipleriyle geride kalan 15 eşleşmesinin 10’u elemeli turlarda gerçekleşti. Bu turlarda Alman takımlarına karşı 10 eşleşmesinin 5’inde bir üst tura yükselen taraf olan Galatasaray, 5’inde ise elenmekten kurtulamadı.
Tarihinde bir Alman takımıyla ilk kez 1964-65 sezonu Kupa Galipleri Kupası 1. turunda karşılaşan Galatasaray, Aufbau Magdeburg karşısında deplasmanda, evinde ve tarafsız sahada yaptığı 3 maçı da 1-1’lik sonuçlarla tamamlayıp, kura çekimi sonrası bir üst tura yükselen taraf oldu.
SCHALKE 04 İLE OYNANAN MAÇLAR
Galatasaray, Avrupa kupalarında ikinci kez eşleştiği Schalke 04 ile oynadığı maçlarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda eşleştiği Alman ekibi ile sahasında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki müsabakayı ise 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Galatasaray’ın Schalke 04’le D Grubu’ndaki ilk maçı, golsüz beraberlikle sonuçlandı.
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