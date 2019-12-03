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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.12.2019 - 16:49, Son Güncelleme:

Satranç sporcularına büyük ayıp!

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Satranç sporcularına büyük ayıp!

Satranç sporuyla ilgilenen oyunculara uygulanan muamele camiayı isyan ettirdi. Sağlık raporu talep edilen sporcular için doktorların raporlarda kullandığı ifadeler, saygı sınırlarını zorlar nitelikte! Zira doktorlar raporlara, "Beyni vardır" ve "Biliyorsa oynasın, bilmiyorsa oynamasın" şeklinde notlar düştü.

Türkiye’de satranç sporuyla ilgilenen sporculara lisans çıkarılması için son 2 senedir sağlık raporu isteniyor. Aslında bu rapor 2007 yılında düzenlenen 3289 sayılı kanunla istenmeye başlamış. Ancak Satranç Federasyonu bu zamana kadar lisans çıkarılırken sağlık raporuyla ilgili sorun yaşanmadığını son 2 yıldır raporların istendiğini belirtti.

SATRANÇ CAMİASI BUNU TARTIŞIYOR

2007 yılında düzenlenen 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22. maddesinde “Sporcuların yarışmalara katılabilmeleri için lisans almaları şarttır. Spor yapmaya ve musabakalara katılmaya elverişliliği sağlık raporu ile tevsik edilmeyenlere lisans verilmez. Gerçek şahıslar, bir kulüp adına veya ferdi olarak lisans alabilir” ifadesiyle sporcuların lisans çıkarmaları için sağlık raporu alması gerektiği belirtilmiş. Satranç sporcuları için bu gerekliliğin abes olduğu satranç camiasının tartıştığı konuların başında geliyor.

DOKTORLAR ‘YOK ARTIK’ DEDİRTTİ

Son olarak satranç sporcularına verilen sağlık raporlarında doktorların açıklama kısmına yazdıkları ifadeler gündeme oturdu. Satranç sporcularından sağlık raporu istenmesi skandalı bir yana; doktorların açıklama bölümüne “Beyni vardır” ve “Biliyorsa oynasın, bilmiyorsa oynamasın” gibi ifadeler kullanmaları adeta sporcularla ve federasyonla dalga geçiyormuş izlenimi yarattı.

FEDERASYON 2 SENEDİR ÇABA SARF EDİYOR

Türkiye Satranç Federasyonu’nun, yoğun bir çaba sarf ederek satranç sporcularından sağlık raporu istememesi için ilgili bakanlıklarla 2 senedir görüşme içinde olduğu öğrenildi.

Satranç sporcularına büyük ayıp

Satranç sporcularına büyük ayıp

Satranç sporcularına büyük ayıp

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