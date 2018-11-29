Canlı | Sarpsborg 2-0 Beşiktaş
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Sarpsborg ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar Norveç'te galip gelerek grupta son haftaya iddialı girmek istiyor. Beşiktaş 1. dakikada Muhammed'in golüyle 1-0 geriye düştü. Beşiktaş 6. dakikada kalesinde bir gol daha gördü ve 2-0 geriye düştü.
KADROLAR
Sarpsborg 11'i: Vasyutin, Horn, Tamm, Thomassen, Tveita, Halvorsen, Lund-Nielsen, Heintz, Zachariassen, Muhammed, Mortensen.
Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Adriano, Necip, Vida, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Mustafa Pektemek, Lens, Larin
SARPSBORG BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Sarpsborg Stadı'ndaki maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan Harald Lechner yönetecek. Kritik mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.
AVRUPA KUPALARINDA 215. MAÇ
UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında yarın Norveç ekibi Sarpsborg’a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 215. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 214 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 86 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 285 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 305 gol gördü.
ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, Avrupa’daki en başarılı dönemlerinden birini de Şenol Güneş yönetiminde yaşadı. Siyah-beyazlılar, Güneş’in teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalde mücadele etti.
NORVEÇ TAKIMLARIYLA 10. MAÇ
Beşiktaş, Norveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 10. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Norveç takımlarına 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 12 gol gördü.
Avrupa kupalarında Sarpsborg ile ilk kez bu sezon eşleşen siyah-beyazlı takım, İstanbul’daki karşılaşmada rakibine 3-1 üstünlük sağlamıştı.
DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ
Beşiktaş, bu sezonki Avrupa mücadelesinde kötü bir deplasman performansı gösterdi. Avrupa kupalarında 5 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlılar, bir kez galibiyet alabildi. İki maçı berabere tamamlayan Beşiktaş, deplasmanda rakiplerine iki kez mağlup oldu.
Beşiktaş, Sarpsborg maçıyla ayrıca Avrupa kupalarında 108. kez deplasman mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 107 karşılaşmadan 26’sını kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 60 müsabakada ise yenildi.
Dış sahada 121 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 196 gol gördü.
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