Sarıyer Kastamonuspor 1966 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Sarıyer Kastamonuspor 1966 maçı ile 2. Lig Beyaz Grup için Play Off Çeyrek Final mücadelesi devam edecek. Bir üst lige çıkmak isteyen iki kulüp, ilk maçı avantajlı bir şekilde tamamlamak için mücadele edecek. Peki, Sarıyer Kastamonuspor 1966 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Sarıyer Kastamonuspor 1966 maçı ile futbol heyecanı devam ediyor. Bir sonraki yıl Spor Toto 1. Lig'de mücadele etmek isteyen iki takım, ellerinden gelen mücadeleyi gösterebilmek için sahada olacak. Peki, Sarıyer Kastamonuspor 1966 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SARIYER KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye 2. Lig Play Off Çeyrek Final Beyaz Grup ilk maçında Sarıyer, Kastamonuspor 1966'yı konuk edecek. 9 Mayıs Perşembe günü saat 16.30'da oynanacak olan karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
Beyaz Grup'ta play off tarihleri şu şekilde olacak;
20.45 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Sakarya Atatürk)
13 Mayıs Pazartesi:
15.30 Kastamonuspor 1966-Sarıyer (Kastamonu Gazi)
20.30 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle