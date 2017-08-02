SARHOŞTUM HATIRLAMIYORUM

Futbol dünyasının olaylarıyla fenomen ismi Felipe Melo, bir ilginç vukuata daha imza attı. Palmeiras’la olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Melo, Palmeiras Teknik direktörü Cuca için sert sözler kullandı, ses kaydı internet aleminde dolaşmaya başladı.

Geçen haftaya ait olduğu belirtilen kayıtta Melo, Cuca için ‘korkak’, ‘kötü karakterli’ ‘yalancı’ gibi ifadeler kullanıyor. Viral olan kayıtla ilgili bir açıklama yapmak durumunda kalan Felipe Melo, “Bu kaydı kimin gönderdiğini bilmiyorum. Bu sözleri alkolün etkisi altındayken söylemişim. Ne dediğimi bile hatırlamıyorum. Çok fazla şampanya içmiştim” diye konuştu.

Eski çalıştırıcısı Cuca’yla sorun yaşadıklarını doğrulayan deneyimli futbolcu, “Başkanla konuştuk ve ondan özür diledim. O da benden özür diledi. El sıkıştık. Ancak sonra benimle çalışmak istemediğini söyledi” dedi.

Melo nisan ayında takımının Penarol ile oynadığı maçın ardından çıkan kavgada rakibini yumruklamış ve 6 maç ceza almıştı.